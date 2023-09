Een zeldzame ontmoeting: de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vandaag op bezoek in Vladivostok voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin. Dat is op meerdere vlakken interessant, en een van die vlakken heeft met China te maken.

De bijeenkomst tussen Kim Jong-un en Poetin heeft zou zo'n 4 uur geduurd hebben. Het was de tweede keer dat de twee leiders met elkaar aan tafel zaten. Ze spraken onder andere onvoorwaardelijke steun aan elkaar uit.

Rusland wil munitie

Rusland is duidelijk over wat het land wil: munitie. "Het gaat om granaten, oude tankonderdelen. Noord-Korea heeft die in overvloed. En Rusland heeft tekort aan grondstoffen, zoals koper", vertelt Rusland-kenner Helga Salemon.

Zeker is volgens haar dat Rusland met die wapens geen vooruitgang gaat boeken in de oorlog tegen Oekraïne: "Ze zijn van Sovjetkwaliteit. Het is alleen een middel om bezette gebieden vast te houden, in de hoop dat de steun voor Oekraïne door het Westen ophoudt."

Wat wil Noord-Korea?

Noord-Korea wil in ruil voor munitie eigenlijk twee dingen, legt Salemon uit. "Allereerst geavanceerde technologieën voor nucleaire onderzeeërs en satellieten. Maar daarmee zou Rusland indirect het kernwapenprogramma van Noord-Korea steunen."

De expert vervolgt: "Noord-Korea heeft een voedseltekort, er is een permanente hongersnood. Voedsel zal door Rusland wel geleverd worden, en daarmee levert Rusland óók indirect een bijdrage aan het kernwapenprogramma."

Rol van China

De vraag is volgens haar niet hoe Rusland en Noord-Korea op elkaars verzoek ingaan, maar óók hoe China daar weer op reageert. "Dat is de afwezige derde. Noord-Korea speelt Rusland tegen China uit. Gaat Rusland onderdelen voor het kernwapenprogramma leveren, dan is de vraag: wat gaat China doen?"

"Als China niets zegt, dan keuren ze het goed", legt Salemon uit. "Terwijl China juist probeert om banden met de VS en Europa te herstellen. China wil ook de wereld veroveren, maar op een economische manier. Vandaar ook de Nieuwe Zijderoute."

Tot elkaar veroordeeld

Maar wie heeft elkaar harder nodig: Noord-Korea of Rusland? Salemon: "Rusland heeft munitie nodig om de oorlog tegen Oekraïne vol te houden. Noord-Korea kan niet bestaan zonder China. Het zijn eigenlijk twee schurken die tot elkaar veroordeeld zijn."

Rusland heeft wel meer vrienden dan Noord-Korea, ziet de kenner. "Dus ik zou zeggen dat Noord-Korea Rusland harder nodig heeft dan andersom." Rusland heeft ook veel meer middelen dan Noord-Korea, vervolgt ze. "Die hebben China op de achtergrond, maar zonder China redt Rusland het ook wel. Als Noord-Korea alleen met China achterblijft, wordt het wel wat mager."