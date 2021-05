IJzer, eiwitten en calorieën moeten een grotere rol spelen op de ic en bij het herstel van patiënten met corona daarna, daarvoor pleit ic-arts Arthur van Zanten. "De juiste voeding kan ervoor zorgen dat je sneller hersteld."

Arthur van Zanten is internist en medisch hoofd van de ic-afdeling van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Met zijn team doet hij onderzoek naar het toedienen van de juiste sondevoeding op de IC en de juiste maaltijden bij het herstel in het ziekenhuis en daarna. "We weten eigenlijk niet zo goed wat en hoe mensen met corona eten, terwijl voeding belangrijk is tijdens het herstel."

Wachten met afvallen

Veel mensen die op de ic terecht komen kampen met overgewicht, dus lijkt zo snel mogelijk afvallen een eerste logische stap. Toch waarschuwt van Zanten mensen dat niet direct te doen."Afvallen is op zich niet zo erg maar je valt niet alleen vetmassa af, maar vooral spiermassa. Dat is iets wat je nou juist niet wil. Dan functioneer je minder."

"Wacht dus met afvallen", waarschuwt hij. "De meeste mensen eten te weinig om goed te herstellen. Vooral eiwitten zijn belangrijk voor het herstellen van je spiermassa. Als je op de ic hebt gelegen, of überhaupt corona hebt gehad verlies je veel spiermassa. Hierdoor kan je je slap voelen."

Te weinig eten om te herstellen

In het ziekenhuis is daarom gekeken naar wat mensen bestellen. Je krijgt daar een soort kassabon waarop precies te zien is hoeveel voedingsstoffen de patiënt binnen kreeg.

"Alleen wisten we niet goed wat ze daar nou echt van opeten", vertelt Van Zanten. "Door middel van foto's te maken van de dienbladen die retour gingen, kwamen we erachter dat ze maar ongeveer de helft opeten van wat ze bestellen. Dat is te weinig om goed te kunnen herstellen."

Extra eiwitten voor spierherstel

"Het is belangrijk eerst met voeding aan te sterken", vervolgt Van Zanten. "Je moet dan juist best wel veel eten. Vooral eiwitten zijn belangrijk tijdens het herstel." Het is volgens hem van belang om te kijken waarom mensen minder eten of bepaalde stoffen minder binnen krijgen.

"Dat kan bijvoorbeeld komen door een verminderde reuk en smaak of een probleem met slikken. Dan kunnen we overgaan op drankjes met extra eiwitten bijvoorbeeld. Het kan echt een verschil maken voor de mensen die op de lange termijn nog klachten hebben. Met name de spierkracht kan je goed verbeteren door het nemen van extra eiwitten."

Grote groep met langere klachten

Op dit moment is het onderzoek in het ziekenhuis afgerond en gaat van Zanten kijken hoe mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden, met voeding hun herstel kunnen verbeteren.

"Tot nu toe is daar nog weinig onderzoek naar gedaan. Steeds meer mensen overleven corona, maar er is ook een grote groep mensen die langere klachten houden. Als je kijkt naar wat je hieraan kan doen, is er mijns inziens te weinig aandacht voor de rol van voeding. Veel patiënten eten te weinig eiwitten, ijzer en calorieën."