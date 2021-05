Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens: de coronanoodopvang die eigenlijk op 12 mei zou sluiten, moet openblijven. Maar of dat gebeurt, is de vraag. GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld maakt zich zorgen.

In deze noodopvang zitten zo'n 500 mensen die anders tijdens de coronapandemie op straat zouden staan. "Het gaat om mensen van wie bijvoorbeeld hun bedrijf failliet is gegaan en die wel familie hebben, waardoor ze niet welkom zijn in de 'normale' opvang. Het zijn ook arbeidsmigranten die door corona werkloos zijn en daardoor geen woning hebben. En het zijn ook mensen die zijn uitgeprocedeerd, de bed-bad-brood-groep", zegt GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

Coronaversoepelingen

"Normaal zijn ze dakloos, of leven ze bijvoorbeeld in tentjes die langs de weg staan", zegt Westerveld. "Er is op 21 april een kabinetsbrief gekomen, waarin staat dat gemeenten na 12 mei deze mensen niet meer mogen opvangen en niet meer voor ze mogen zorgen", zegt Westerveld. De planning was namelijk dat de coronamaatregelen versoepeld zouden worden op 11 mei, maar dat is uitgesteld.

Ondanks dat een meerderheid van de Kamer na een motie van GroenLinks en BIJ1 heeft aangegeven dat deze noodopvang open moet blijven, is het nog niet duidelijk of de motie ook wordt uitgevoerd.

Tijd dringt

Westerveld hoopt op het beste. "Zorg ervoor, samen met gemeenten, dat deze mensen extra worden ondersteund. Een heel groot deel van deze groep kan en wil namelijk graag verder met hun leven, maar heeft extra begeleiding nodig."

"Het is al een zo'n groot schandaal dat we zoveel dak- en thuislozen hebben in ons land", vindt Westerveld. "De tijd dringt en ik ga er eigenlijk vanuit dat de motie wordt uitgevoerd."

'Geen enkel zicht op wat er gebeurt'

De mogelijke sluiting van de opvang voor deze groep baart ook steden grote zorgen. "Als de opvang dichtgaat, hebben we geen enkel zicht meer op wat er gebeurt", zegt D66 Raadslid Anne-Marijke Podt tegen het AD. Daarom pleit ze ervoor om de groep op te vangen, totdat ze kans hebben gehad zich te laten vaccineren.

"Als er een oproep voor vaccinatie komt, dan is het hoera, maar waar bent u dan? Geen idee", zegt Podt. Ook Westerveld zou graag zien dat we voor deze 500 blijven zorgen, totdat ze een vaccinatie hebben kunnen krijgen.