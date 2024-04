De situatie aan het Oekraïense front is schrijnend. Munitie raakt op en hulp van het Westen is hard nodig. Ook de rest van Oost-Europa maakt zich zorgen. En dus sluiten steeds meer mensen zich aan bij het vrijwilligersleger. Zoals in Estland.

"Dit is m'n broek, m'n jas, m'n pet en een van m'n slaapzakken", vertelt Kaidor Kahar, terwijl hij zijn gecamoufleerde rugtas op zijn slaapkamer uitpakt. "En dit is m'n gasmasker. Hopelijk hoef ik die nooit te gebruiken. Maar je moet helaas op alles voorbereid zijn."

Poetin als uithangbord

Kaidor is een van de duizenden mannen die zich bij het Estse vrijwilligersleger hebben aangesloten. "Poetin is het beste uithangbord", luidt de slogan van dat leger. Sinds de inval in Oekraïne is het aantal leden met 3000 mannen en 1200 vrouwen hard gegroeid. En daar komen nog steeds mensen bij.

"We hebben veel Esten die we kunnen inzetten om ons land te verdedigen", vertelt Tuuli Duneton, onderminister voor Defensiebeleid. "Onze oorlogsstructuur kent zo'n 44.000 mensen. Daarbovenop hebben we nog zo'n 20.000 vrijwilligers, waaronder reservisten."

Dreiging voor Russische aanval

Estland ligt net als Oekraïne aan de grens met Rusland. Het gevoel van dreiging is daarom nooit ver weg, zeker niet in grensstad Narva. In het uiterste oosten van het land scheiden alleen de gelijknamige rivier en een brug beide landen.

"Soms is het beangstigend, door de geruchten dat Rusland ons zou kunnen aanvallen", vertelt een Ests tienermeisje in het Russisch op de promenade in Narva. "Ik heb familie in Oekraïne", vertelt een jongen even verderop. "Dus ja, ik ben wel een beetje bang dat dat ook hier kan gebeuren."

Voorbereiden op het slechtste scenario

Maar ook voor Kaidor, die 2,5 uur verderop in een buitenwijk van hoofdstad Tallinn woont, is die angst er. "Ik herinner het me dat nog heel goed. Het was 24 februari 2022, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Dat is de dag dat ik bij het leger wilde."

"Ik dacht: wat kan ik doen om mijn familie, m'n land en m'n mensen te beschermen? Hoe kan ik trainen om klaar te zijn voor het slechtste scenario, als Rusland ook hier komt?", vertelt hij. Kaidor is verantwoordelijk voor de strategische communicatie en heeft daarin een brede training gevolgd. "Ik kan graven, mijnen leggen en de rivier over met een rubberboot", vervolgt hij.

'Geen indicatie dat Rusland binnenvalt'

Volgens de onderminister maakt een groot deel van de bevolking zich zorgen. "Maar op dit moment hebben we nog geen indicatie dat Rusland binnen het komende halfjaar of jaar binnenvalt. Maar we maken ons wel zorgen over de opbouw van troepen langs de grens. Dat is iets wat Rusland al aan het voorbereiden is."

En ook de hybride oorlogsvoering is iets waar Estland steeds meer rekening mee moet houden. Zo kreeg Finland al te maken met illegale migrantenstromen vanuit Rusland. En in februari zei de Estse premier Kallas dat Estland een operatie van de Russische geheime dienst heeft verijdeld. Tien verdachten met Russische banden zouden een auto van de minister van Binnenlandse Zaken hebben vernield.

Meer geld naar defensie

"De Russische dreiging is een existentiële als het gaat om de Baltische staten. De focus moet nu liggen op het verbeteren en vergroten van onze militaire middelen", aldus Tuuli Duneton, de onderminister Defensiebeleid.

Ze doelt daarmee op de bijdrage van de NAVO-lidstaten. "Het minimum is 2 procent. Als Estland geven we 3,2 procent van onze economie uit aan defensie. En ik denk dat het van alle lidstaten sympathiek zou zijn om 3 procent uit te geven. We moeten defensie serieus nemen", benadrukt de onderminister.

'Met z'n allen'

Nederland zat jarenlang onder die 2 procent. Dit jaar schuren we daar met 1,95 procent tegenaan. "Als we dit niet serieus nemen, zou dit weleens een historisch moment voor Rusland kunnen zijn, als ze zien dat het Westen niet sterk genoeg is. En dan zullen ze ons testen", vreest Duneton.

"Als we weten dat onze bondgenoten ons steunen, weten we dat we niet alleen zijn", zegt Kaidor zelfverzekerd. "En als de boel hier dan escaleert, verdedigen we met z'n allen ons thuisfront. Want wij weten van de bosjes, bomen, rivieren en moerassen. En dan is het voor Rusland heel dom om hier te komen."