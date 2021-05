Bijwerkingen van corona, we kennen er heel wat: niezen, hoesten, vermoeidheid, keelpijn. Vals zingen stond nog niet in dat rijtje. Tot gisteren toen zanger Tino Martin corona als verklaring gaf voor zijn valse noten tijdens het bevrijdingsconcert.

De volkszanger heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn optreden. Maar ga je na een coronabesmetting inderdaad slechter - en misschien zelfs valser - zingen?

Vals zingen

"Zeker, dat zie je heel veel", zegt zangcoach bij Vocal Center Marcel Swerissen. "Het duurt echt eventjes om weer je techniek op te pakken en je spieren te laten doen wat ze moeten doen. En als je klachten hebt, bij corona zijn die heel vaak luchtweg-gerelateerd, dan zul je merken dat je minder kracht kan zetten en dat je uithoudingsvermogen dus minder is."

Zorgt een verminderde conditie er in potentie dan ook ervoor dat je vals gaat zingen? Dat verschilt erg per persoon, zegt Swerissen. "Als je zingt rond de hoogte van je praatstem en je maakt een kleine fout, dan hoor je dat vaak niet bij profs. Maar als je kijkt naar zangers die hoger zingen, dan moet je ook meer energie geven om die hoogtes te kunnen bereiken. En zul je meer spieren moeten aanspannen. Als je dat niet kan, dan is het best lastig." Aangezien Tino Martin redelijk hoog zong gisteravond, kan dat een verklaring zijn.

Oorsuizen door corona

De volkszanger vertelde ook dat hij door het coronavirus last kreeg van tinnitus, beter bekend als oorsuizen. Dat is een klacht die vaker voorkomt, vertelt Bart Vinck, oprichter van de eerste tinnituskliniek in Vlaanderen ON-GEHOORD. "Ik heb in de laatste maanden zeker 32 patiënten gezien die ten gevolge van corona tinnitus hebben gekregen of een duidelijke versterking hebben van hun tinnitusklacht."

Er zijn twee verklaringen daarvoor, zegt Vinck. Een daarvan is toe te schrijven aan de behandeling van corona met chloroquine. Dat is een omstreden malariamedicijn, waar ook oud-president Trump gebruik van maakte. Chloroquine werd in de eerste golf ingezet in ziekenhuizen, om patiënten te behandelen. Ook in Nederland werd er gebruik van gemaakt.

Malaria-medicijn

"Het is een klassiek medicijn ter behandeling van malaria, maar tegelijkertijd is dat medicijn ook beschadigend voor het gehoor. Daardoor zie je nogal wat patiënten die na dit medicijn gehoorverlies hebben, en dus soms ook het ontstaan van tinnitus", vertelt Vinck.

Daarnaast is er nog een andere groep, die al gehoorschade en/of tinnitus had voor de besmetting, maar waarbij de klachten zijn verergerd. Tinnitus is namelijk psychosomatisch en door fysieke en mentale klachten die je krijgt door corona, kunnen oorsuizen erger worden.

'We zijn niet perfect'

Door corona kun je dus niet alleen last hebben van verlies van reuk en smaak, ook je oren en zangstem moeten er soms aan geloven. Toch is het volgens zangcoach Swerissen belangrijk dat je blijft zingen, zeker als artiest. "Ze moeten toch hun zangconditie op peil houden. Als je een jaar stilstaat en denkt dat je je oude niveau weer pakt, dan is het vragen om moeilijkheden natuurlijk."

Toch vindt Swerissen dat ook artiesten weleens een foutje mogen maken. "Als ik dit zie gebeuren denk ik: 'Kop op!' Laat de wereld maar zien dat we niet perfect zijn, want dat zijn we zeker niet."