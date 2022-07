Het concert van Pearl Jam in Amsterdam werd gisteren afgelast omdat zanger Eddie Vedder stemproblemen heeft. Dat zou komen door bosbranden in Frankrijk tijdens een concert in Parijs. Het klinkt als een sterk verhaal, maar volgens experts is het mogelijk.

Volgens zangcoach Marcel Swerissen is zelfs stress een veroorzaker van stemproblemen.

Je lichaam beschermt je

"Eigenlijk alles wat je extern inhaleert, komt langs je stembanden", legt Swerissen uit. Hij is zangcoach voor onder anderen Duncan Laurence en Gerard Joling, en focust zich met zijn werk specifiek op stemproblemen.

"Om je stembanden zitten allemaal spieren en slijmvliezen. Die slijmvliezen kunnen aangetast worden", vertelt hij. "Maar je lichaam heeft een soort bescherming. Die zorgt dat die spieren dan niet zo goed meer werken, om zo je stem te beschermen."

Bron: EPA Bosbrand in Frankrijk

Pollen of stress

Niet zo gek dus dat een heftige bosbrand effect heeft op je stem. "Dat de meeste slachtoffers bij bosbranden sterven door het inademen van rook, toont aan hoe schadelijk die rook kan zijn", zegt KNO-arts Eize Wielinga. "Stoffen als ammoniak en chloor prikkelen de slijmvliezen en kunnen de stembanden irriteren."

Maar niet alleen rook is een boosdoener. "Je kunt door een veld met pollen lopen en een allergische reactie krijgen die op je stem slaat", vertelt zangcoach Swerissen. "Of je hebt een keer een rotdag op je werk en voelt spanning op je keel. Dan kan je je daar ook druk om maken. Stress zorgt ook al voor spierspanning."

Een geverfd huis

Dat zanger Eddie Vedder hier zo gevoelig voor is, is ook makkelijk te verklaren, volgens Swerissen. "Je moet het zien als waarom een voetballer eerder last krijgt van zijn knie of voet dan een ander. Dat is met Eddie Vedder ook zo, omdat hij zijn stem meer gebruikt en er dus eerder last van krijgt."

"De een kan een pak sigaretten roken en nergens last van hebben, terwijl de ander al klachten krijgt als die langs een geverfd huis loopt", legt hij uit. "Het is dan ook vooral belangrijk om heel goed voor je stembanden te zorgen. Dat doe je met een goed eetpatroon, genoeg slaap en het vochtig houden van je slijmvliezen."