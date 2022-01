Spaanse artsenorganisaties waarschuwen voor een snellere verspreiding van corona door de uitgeademde rook van de rokers. Dat schrijft correspondent Rop Zoutberg op Twitter. Volgens Nederlandse deskundigen is de roker veel meer het probleem, dan de rook.

In Nederland moet er nog uitgebreid onderzoek gedaan worden naar corona verspreiden via sigarettenrook. Maar volgens Nederlandse deskundigen is het dus niet per se de rook die rokers uitademen het gevaar.

Niet de rook maar de roker

Volgens arts-epidemioloog van het Trimbos, Esther Croes, zit het gevaar niet per se in de rook. Het gaat veel meer over hoesten van rokers en over het aantal virusdeeltjes dat zij hebben.

"Bij rokers geldt dat ze in het algemeen meer geïnfecteerde cellen hebben als ze besmet zijn met corona, dus daarmee scheiden ze ook meer virusdeeltjes uit. En omdat rokers in het algemeen ook meer hoesten komen de druppeltjes ook nog eens verder."

Corona aan fijnstofdeeltjes

Aan het begin van de coronacrisis was er een vermoeden dat er door de hoge hoeveelheid fijnstof in Brabant meer besmettingen waren, legt epidemioloog Esther Croes uit. Er waren daar aan het begin van de pandemie veel besmettingen. Het vermoeden was dat het virus vast kon blijven zitten aan deze deeltjes en zich zo kon verspreiden.

"Dat hoge gedeelte fijnstof hangt samen met de vele varkenshouders in die provincie. Deze hypothese kunnen we nog niet veel over vinden in de literatuur, maar wordt op dit moment wel door het RIVM onderzocht."

Roken zonder mondkapje

Volgens huisarts Roy Beijaart zijn er ook nog andere redenen waarom rokers meer risico lopen in de coronacrisis. "Als mensen roken hebben ze geen mondkapje op en staan ze vaak dichter bij elkaar op een rokersplek. De e-sigaretten die ook steeds vaker gebruikt worden geven een enorme hoeveelheid damp met een nevelachtige structuur."

En, net als epidemioloog Croes heeft Beijaart het ook over virus op het neveldeeltjes: "Je zou je af kunnen vragen of het virus zich daarop kan verspreiden."

Hoestende rokers

Ook volgens longarts en anti-rookactivist Pauline Dekker het hoesten van de rokers een belangrijk gegeven, waardoor het virus sneller verspreidt. "Rokers hoesten in ieder geval meer, daarbij kunnen ze de eventuele virussen over grotere afstanden verspreiden."

Vanzelfsprekend is Dekker van mening dat het roken op openbare plekken aan banden moet worden gelegd, maar of het uitblazen van de rook tot meer besmettingen leidt is niet snoeihard te zeggen. "Daar zou eerst meer onderzoek naar gedaan moeten worden."