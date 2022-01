Er komen zoveel telefoontjes en mails binnen over overlast door rokende buren, dat Clean Air Nederland een meldpunt heeft geopend. Als huurder kan je bijna nergens terecht. "De enige optie die je hebt, is om naar de rechter te stappen."

Een 'duidelijk oplopende trend' noemt voorzitter van Clean Air Nederland, Tom Voeten het aantal meldingen dat binnenkomt. Afhankelijk van het seizoen, krijgt de organisatie tientallen e-mails en telefoontjes per week over 'opdringerige sigarettenrook en bijbehorende stank'.

Vaak geregistreerd als burenruzie

Hoe groot het probleem landelijk gezien is, weet Clean Air niet precies, zegt Voeten. Op geen enkele plek wordt overlast door rokende buren goed geregistreerd. Buurtbemiddeling doet het niet, het Centraal Bureau voor Statistiek niet en de politie ook niet. Het meldpunt zou meer duidelijkheid moeten geven.

Volgens Voeten blijft een deel van de meldingen onder de radar omdat ze worden genoteerd als een burenruzie. "Het kan flink escaleren. Sommige niet-rokers verhuizen zelfs na jarenlange ruzies en ergernissen." Dan gaat het bijvoorbeeld om roken in gedeelde of aangrenzende tuinen, of de rook van buren die door een openstaand raam binnenkomt.

Door kieren en gaten

Naar schatting zitten 500.000 mensen dagelijks in de stank van sigarettenrook van de buren. Het gaat vaak om oude huurhuizen waar de rook door kieren en gaten binnendringt. Daarom wil Clean Air Nederland opkomen voor de belangen van niet-rokers.

Volgens Voeten hebben zij weinig mogelijkheden. "Je kan nu nergens terecht als je last hebt van rokende buren. De politie kan weinig doen, dus de enige optie die je hebt is om naar de rechter te stappen."

Verhuurder kan niet helpen

Ook de verhuurder heeft geen juridische mogelijkheden om het op te lossen. Omdat er niets over in het huurcontract staat, wordt het volgens Voeten een hele moeilijke zaak. "Als je een woning huurt, mag je ervan uitgaan dat je er op een normale manier gebruik van kunt maken."

"Als je dagelijks ziek wordt van de stank, kan je de verhuurder aanspreken, maar die kan ook niets doen", zegt hij. "Dat is dus een patstelling."

Woningcorporatie voor de rechter

Om die juridische positie te verbeteren, wil Clean Air Nederland een proefproces starten. "We vinden dat de overlast van roken echt als een serieuze bron van overlast moet worden gezien", vertelt Voeten.

Aankomend voorjaar wil de organisatie dan ook een woningcorporatie voor de rechter dagen om zo het probleem aan te pakken. Welke corporatie dat gaat worden, is nog niet duidelijk.

Rookvrij wonen

In Almere is al een oplossing verzonnen voor dit probleem. Daar wordt een nieuwe appartementencomplex gebouwd dat speciaal bedoeld is voor huurders die niet roken. Je mag een van de vijf huurhuizen alleen huren als je een contract tekent, waarin staat dat je niet rookt. Blijk je dat wel te doen, dan moet je er na een half jaar uit.

Volgens Tom Voeten is dit een goede oplossing. "We moeten er naartoe dat een groot deel van woningen rookvrij is. We hebben sinds 2004 al een rookvrije werkplek, maar nog altijd geen rookvrije woonplek. Dat is te gek voor woorden."