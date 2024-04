Appjes, mails, likes: de hele dag stromen ze binnen op onze telefoons. We zijn tegenwoordig vaker online dan offline en dat is lang niet altijd fijn. Evenementen waar je geen telefoon mag gebruiken spelen daar slim op in.

Steeds vaker gaat Ilya Kneppelhout (27) uit Amsterdam bewust offline. Hij zet dan zijn telefoon uit en blijft ook uit de buurt van andere beeldschermen. Rustig wordt hij ervan. "Als je offline bent, zijn er geen afleidingen. Geen mensen die iets van je willen."

'Moment om te vertragen'

Geïnspireerd door zijn studiegenoot en inmiddels collega Jordy van Bennekom (28) besloot Ilya ongeveer 2 jaar geleden een weekend lang een huisje in Friesland te huren. Weg van de constante druk om voor iedereen bereikbaar te zijn. Zijn telefoon liet hij uit.

"Als vermaak had ik alleen een paar schriften en een stapel boeken meegenomen." Ilya vond dat hij te weinig boeken las en te weinig de tijd nam voor dingen die er voor hem écht toe doen, zoals schrijven of de natuur verkennen. "Dit was een moment om te vertragen."

Geen haast

"Aan het begin voelde het raar om een weekend nul verantwoordelijkheid te hoeven afleggen aan iemand, op niemands appjes te hoeven reageren", vertelt Ilya. Maar op een gegeven moment was hij eraan gewend.

"Door dat weekend en door ook nu vaker urenlang offline te gaan, heb ik me gerealiseerd dat dingen kunnen wachten. Dat mensen kunnen wachten. Het heeft allemaal niet zo'n haast. Je mist eigenlijk niks."

Weekendje weg

Zonder afleiding van een telefoon heeft Ilya meer ruimte in zijn hoofd voor creatieve ideeën, vertelt hij. "Ik krijg altijd de beste ideeën als ik offline ben. Als ik een wandeling maak of als ik fiets zonder oordopjes in."

Zo ontstond tijdens dat weekend in Friesland het idee voor 'The Offline Getaway'. Eenmaal terug in Amsterdam zocht hij contact met Jordy en organiseerden ze een eerste evenement. Tijdens dat evenement gingen ze een weekend lang met een groep naar een huisje in de natuur. Helemaal offline. Voor dat weekend weg zochten ze ook een privékok en zo kwam Valentijn Klok (27) terecht bij het bedrijf.

'The Offline Club'

Maar Ilya, Jordy en Valentijn wilden de offline momenten niet alleen in het weekend toepassen. Zo ontstond 'The Offline Club', waar het drietal 'offline gaan toegankelijk en leuk maakt', zoals ze dat zelf omschrijven. Ze willen ook mensen samenbrengen.

Inmiddels organiseren ze evenementen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Haarlem. Het idee is dat je in een café urenlang offline gaat met gelijkgestemde mensen. De club is populair: de afgelopen 3 maanden kregen ze er meer dan 150.000 volgers bij op Instagram. De laatste edities waren allemaal uitverkocht.

Telefoonhotel

"We hebben een grote telefoonkluis - het 'telefoonhotel' - met genummerde vakjes waar je je telefoon in kunt stoppen", vertelt Ilya.

In de tijd waarin bezoekers geen telefoon hebben, en dus offline zijn, houden ze zich bezig met de dingen waar ze normaal gesproken de tijd niet voor nemen.

Bron: The Offline Club Bezoekers tijdens een evenement van The Offline Club

Angst voor Whatsapp

Tegenwoordig last Ilya zelf ook vaak offline momenten in om bewuster om te gaan met zijn telefoon, vertelt hij. "Voor mij is het vooral WhatsApp. Het kan me heel angstig laten voelen. Minder rust, veel afleiding, dat vind ik heel vervelend."

Ilya legt uit hoe hij na zijn momenten 'offline' op een bewuste manier met zijn berichten omgaat. "Ik plan voor mezelf een half uur per 2 dagen in. En dat is dan het moment dat ik op die berichtjes antwoord." Op deze manier met berichten en meldingen omgaan werkt voor Ilya heel goed. "Ik hoef er dan de rest van de tijd niet meer aan te denken."

Altijd bereikbaar

"De telefoon is een soort uitbreiding van ons hoofd geworden. Het is de manier waarmee je met andere mensen in contact staat. Dat is soms heel mooi, maar het kan er ook voor zorgen dat je de hele dag met je telefoon bezig bent", vertelt psycholoog en schrijver Thijs Launspach.

Hij snapt daarom heel goed dat mensen ervoor kiezen om even offline te gaan.

'Ook boomers zijn verslaafd'

Volgens Launspach brengt iedere generatie veel tijd door online: "Al weten we dat generatie z het meest op hun telefoon zit en de meeste tijd doorbrengt op social media. Ze zijn zo'n 4 of 5 uur per dag online."

Maar generatie z is volgens Launspach niet de enige generatie die druk is met de telefoon. "Er zijn ook boomers verslaafd aan bijvoorbeeld online spelletjes of Facebook."

Generaties verbinden

Ilya vertelt dat een groot deel van de mensen die naar de offline evenementen komt vrouw is. "Er komen veel verschillende nationaliteiten. We hebben Nederlanders, lokale mensen, maar ook internationals, die nieuwe mensen willen ontmoeten."

De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 25 en 45 jaar, maar wat heel leuk is, vindt Ilya, is dat er ook mensen tussenzitten van boven de 65. Daardoor zijn er verschillende generaties die met elkaar verbinden." Volgens Ilya is 'The Offline Club' een makkelijke manier voor oudere mensen om zonder sociale druk zich te omgeven door jongeren.

Betalen om offline te gaan

Voor 'The Offline Club' betaal je 7,50 euro entree. "Het is misschien een beetje controversieel dat mensen nu geld uitgeven om offline te kunnen zijn. Maar wij zien het als een evenement waarvoor je net als andere evenementen geld betaalt", vertelt Ilya.

Ilya geeft als voorbeeld dat je alleen op je kamer kan dansen met muziek, of je betaalt 15 euro entree voor een club om daar gelijkgestemden te ontmoeten en in een inspirerende setting te dansen. "Bij ons is het hetzelfde. De reden dat mensen geld betalen, is omdat ze in een leuk café met anderen hetzelfde willen doen en dat is offline zijn: een boekje lezen en nieuwe mensen ontmoeten."