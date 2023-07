De brand op het vrachtschip vol met auto's ten noorden van Ameland is nog steeds niet geblust. Dat kan komen doordat er ook elektrische auto's aan boord zijn. Als die in brand vliegen, zijn ze namelijk niet te blussen, waarschuwen deskundigen.

De brand ontstond afgelopen nacht toen het schip de Fremantle Highway ten noorden van Ameland op de Waddenzee voer. Aan boord zijn zo'n 3.000 auto's, waarvan 25 elektrische auto's. Het schip was onderweg van de Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte.

Evenveel brandgevaar

De kustwacht liet rond het middaguur weten dat de brand nog steeds niet geblust kan worden. Het is onduidelijk hoe de brand is begonnen. Eerder zei de kustwacht te vermoeden dat de brand was ontstaan bij een van de elektrische auto aan boord, maar de dienst zegt nu dat de oorzaak van de brand onduidelijk is.

Vaak wordt gedacht dat elektrische auto's brandgevaarlijker zijn, maar dat valt volgens lector brandveiligheid aan de TU Eindhoven Ruud van Herpen wel mee. "Dat is een onterechte aanname", benadrukt hij. Alleen als een elektrische auto aan de lader zit, is de kans op brand groter. "Dan kan de auto overbelast en oververhit raken, waardoor hij vlam kan vatten."

Lastiger te blussen

Het risico dat een elektrische auto in brand vliegt ten opzichte van een benzine- of dieselwagen is dus even groot. Aan boord van het schip zijn ongeveer 3000 auto's, waarvan 25 elektrische auto's. "De kans lijkt me dus veel groter dat de brand is ontstaan in een conventionele auto", zegt Van Herpen.

Wel is het zo dat als een elektrische auto in brand vliegt, het veel lastiger is om het vuur te blussen. "Die accu is beschermd met een heel sterk omhulsel, om ze goed te beschermen, ook bij ongelukken bijvoorbeeld. Je komt er met bluswater niet bij", legt de lector uit. "En door de rook die ontstaat, is het ook heel lastig om te zien waar de brand echt zit."

Opnieuw in brand vliegen

De accu in een elektrische auto is volgens hem 'niet met water en niet met schuim' te blussen. Er is eigenlijk niets dat je kunt doen aan een brandende elektrische auto. "Je kunt alleen alles eromheen nat houden, zodat de brand niet verder uitbreidt."

Als een elektrische auto in de brand vliegt, is die brandt niet per se groter dan bij een 'gewone' wagen. "Het vervelende is wel dat een elektrische auto weer opnieuw kan ontvlammen", legt Van Herpen. "Maar uiteindelijk kan die vlam niks meer aansteken, want de auto's in de omgeving zijn dan al aangestoken. Het is vooral vervelend dat je niet weet waar je aan toe bent."

Bron: AFP Temperatuurfoto van de brand op vrachtschip Fremantle Highway

'Dompelcontainer is overdreven'

Je ziet weleens dat een dompelcontainer wordt ingezet om een elektrische auto niet meer opnieuw in de brand te laten vliegen als het voertuig heeft gebrand, maar de deskundige denkt niet dat dit een oplossing kan zijn.

"Dat is een hele kostbare operatie", zegt hij. "Het doel van die methode is om de auto met zoveel mogelijk water te koelen, zodat de brandt uitgaat en uitblijft. Maar ik vind het een overdreven manier van blussen. Vaak moet een brandende auto dan nog eerst uit een stalling of garage gehaald worden, en dat alleen is al een hele risicovolle activiteit."

Onderzoek doen kan nog niet

Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat er echt goed onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaak van de brand op het schip Fremantle Highway bij Ameland. En dat onderzoek duurt nu bovendien mogelijk ook langer als er elektrische auto's bij betrokken zijn.

"Er moet namelijk altijd eerst gewacht worden totdat zeker is dat de elektrische auto's niet opnieuw in brand zijn gevlogen, voordat bijvoorbeeld de schade kan worden opgemaakt", zegt Van Herpen. Daarnaast moet ook Panama, onder welke vlag het vrachtschip vaart, officieel een verzoek indienen om een onderzoek te beginnen.