Laadpalen voor elektrische auto's zijn potentieel een risico voor de stabiliteit van het stroomnet, als de veiligheid niet op orde is. Dat dat een reëel probleem is, blijkt uit onderzoek van Nederlandse hackers. Zij kraakten enkele laadpalen.

"Een hack is heel vervelend. Maar als je een grote groep kan hacken, dan kan je het hele energiesysteem beïnvloeden." Cybersecurity-expert Harm van den Brink van ElaadNL legt uit hoe dat werkt: "Je kan met een grote hack de netspanning veranderen. Dat is het grootste risico."

'Kritieke sector'

Daarom is het volgens hem essentieel dat laadpalen goed beveiligd zijn. "Je wil dat dat veiliger wordt. Het is een zeer kritieke sector."

Uit het Nationaal Laadonderzoek van de RVO in 2022 bleek dat 2 op de 3 elektrische rijders een eigen laadpaal heeft. Het gaat om tienduizenden particuliere laadpalen, volgens de Vereniging Elektrische Rijders. Dat aantal zal de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen.

Hackwedstrijd

Nederlandse ethische hackers van Computest kraakten afgelopen maanden drie van de vier Amerikaanse laadpalen die ze onderzochten. Met bluetooth konden ze relatief makkelijk toegang krijgen.

Ze presenteerden die uitkomsten bij een prestigieuze hackwedstrijd in Japan en kregen daar vrijdag een prijs voor. Ze waarschuwen dat toegang tot de laadpaal er ook toe kan leiden dat mogelijk toegang verkregen wordt tot andere slimme apparaten in huis, zoals je wasmachine, lampen of je thermostaat.

Digitale veiligheid van laadpalen

Het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. Al negen jaar kijken ze ook naar de digitale veiligheid van laadpalen.

"We hebben ook een analysecentrum opgezet om alle kennis van cybersecurity-specialisten te delen en zo samen te overleggen hoe dingen kunnen verbeteren", vertelt Harm van den Brink. "Dat gebeurt met onderzoekers, fabrikanten en beheerders."

Onvoldoende regels

Voor publieke laders gelden inmiddels keuringsregels, maar voor particuliere laadsystemen geldt dat nog niet. "Er zijn nog onvoldoende regels voor thuisladers, maar die komen er wel aan. We hebben gelobbyd voor een wetswijziging, waarin laadpaalbeheerders een meldplicht krijgen bij incident.

"Dat is een tussenstap", legt Van den Brink uit. "Laadpaalbeheerders moeten in de toekomst zorgen dat je thuislader veilig wordt."

'Blijven leren'

De regelingeving wordt de komende jaren verder uitgebreid. "We zijn hier al jaren mee bezig, om die laadinfrastructuur veilig te maken."

"De regels voor publieke laadpalen zorgen er ook voor dat dat dat doorvloeit naar thuisladers. We moeten het blijven doorvoeren en blijven leren."