Hoe is het om afhankelijk te zijn van medische drinkvoeding? Diëtisten Elsemiek en Michelle willen ervaren hoe dit voor patiënten is en 'eten' daarom een maand uit flesjes. En dat is belangrijk, zegt ex-patiënt Jort: "Ik moest van alles zelf uitzoeken."

Elsemiek Smit-van de Peppel en Michelle Witting zijn diëtist in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Om zich beter in te kunnen leven in hun patiënten leven deze maand, dus 31 dagen lang, op medische drinkvoeding. En dat heeft een flinke impact, merken ze nu ze halverwege zijn.

Weken uit flesjes drinken

De inmiddels 16-jarige Jort weet daar alles van: hij heeft de ziekte van Crohn en was 3 jaar geleden een tijdje afhankelijk van medische drinkvoeding. Wekenlang moest de jongen uit flesjes drinken, een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de tiener.

"Ik had graag van tevoren wat meer tips gehad over hoe om te gaan met drinkvoeding", blikt Jort terug op die periode. Achteraf gezien moest hij namelijk nog best veel zelf uitzoeken over het effect van de drinkvoeding op zijn lichaam en wat daartegen te doen.

'Ik kreeg weinig tips'

Zo kreeg Jort buikpijn als hij de flesjes te snel leegdronk. Ook kwam hij er zelf achter dat je drinkvoeding ook prima kunt invriezen en er bijvoorbeeld ijsjes van kunt maken. "Het was fijn geweest als ik dit van tevoren had geweten, zodat ik niet alles zelf had hoeven uit te zoeken."

"De diëtist hielp vooral met het bestellen van de juiste voeding, maar gaf weinig tips over hoe je er in het dagelijks leven mee om kunt gaan", zegt de jongen. Hij juicht het experiment van Elsemiek en Michelle dan ook toe: "Heel goed dat deze diëtisten zelf ervaren hoe het is om te leven van drinkvoeding."

Bron: Privéfoto Jort (16) was door zijn ziekte wekenlang afhankelijk van medische drinkvoeding

Zelf eens proberen

'Je zou het zelf eens moeten proberen' of 'Je weet niet hoe vies het is': vanwege dit soort opmerkingen van patiënten besloten Elsemiek en Michelle om het experiment aan te gaan. En dus 'eten' ze deze maand alleen maar via medische drinkvoeding.

"We vroegen ons steeds vaker af hoe we ons beter konden verplaatsen in deze patiënten en merkten dat we door onze ideeën heen waren om hen te helpen", vertelt Michelle over hun beweegredenen. "Toen ontstond het idee om het zelf voor langere tijd eens te proberen."

Diverse groep patiënten

Medische drinkvoeding wordt om verschillende redenen voorgeschreven. Zo zijn sommige patiënten ervan afhankelijk omdat ze niet goed meer kunnen kauwen, bijvoorbeeld door een operatie of een ongeluk. Andere patiënten kunnen het nodig hebben vanwege maag, lever- of darmziekten.

De groep patiënten die drinkvoeding als behandeling krijgt, is daarom behoorlijk divers. "Sommige patiënten zijn chronisch afhankelijk van drinkvoeding, terwijl anderen het voor een korte periode krijgen voorgeschreven", legt Michelle uit.

Door een rietje

De diëtisten willen met hun experiment erachter komen wat drinkvoeding met hun lichaam doet. En al na een paar dagen deden ze nieuwe inzichten op. Zo merkte Michelle dat het fijner is om de flesjes niet te snel leeg te drinken: "Als ik langzaam drink, krijg ik eerder een vol gevoel. Dit advies kan ik nu al meegeven aan mijn patiënten."

Elsemiek weet nu dat ze het prettig vindt om de flesjes met een rietje op te drinken, om zo haar tanden schoon te houden. "Mijn tanden plakken best omdat het zo zoet is. Dus is het fijn om dit te voorkomen door thuis met een rietje te drinken."

Niet kunnen mee-eten

Naast de lichamelijke effecten willen de twee diëtisten ook onderzoeken wat de gevolgen van drinkvoeding zijn op je sociale leven, zegt Elsemiek. "We denken er niet zo vaak over na, maar eten speelt een hele belangrijke rol in het maatschappelijke leven", benadrukt ze.

"Hoe voelt het bijvoorbeeld om wel voor je gezin te koken, maar niet mee te kunnen eten?", vraagt de diëtiste zich af. "Daar ben ik heel benieuwd naar."

Lastig op vakantie

Jort weet uit ervaring hoe belangrijk de omgeving is voor iemand die drinkvoeding moet nemen. "Mijn ouders hielden veel rekening met mij, zodat ik het makkelijker vol kon houden. Zo aten we niet samen en aten zij vaak dingen die ik niet lust, zodat het voor mij niet lastig was om niet mee te kunnen eten."

De tiener vertelt dat het lastigste moment op vakantie was. "Het is niet leuk als iedereen een ijsje kan kopen en jij als enige niet mee kan doen", blikt hij terug. "Het is wel fijn als een diëtist dit begrijpt en tips kan geven over hoe je hier het beste mee kunt omgaan."

'Sociale aspect vergeten'

Elsemiek en Michelle erkennen dat het sociale aspect vaak wordt vergeten door diëtisten. "We richten ons op gezond eten, maar vergeten soms de impact die dit dieet kan hebben op het sociale leven van iemand", zegt Michelle.

Zelf plant ze bijvoorbeeld haar maaltijden tussen afspraken door in, want bij anderen aanschuiven tijdens de lunch is nu toch minder gezellig. "Ook merk ik nu al dat ik geen zin heb om de hele tijd uit te leggen waarom ik niet eet."

Nog twee weken te gaan

Elsemiek voelt zich op dit moment naar eigen zeggen nog goed. "Maar ik ben benieuwd hoe het gaat als ik een week op vakantie ben geweest", zegt ze. De twee diëtisten hebben in ieder geval nog ruim twee weken te gaan. Hun ervaringen zijn ondertussen te volgen op LinkedIn.

Jort is als ex-patiënt in ieder geval enthousiast over het experiment van de twee diëtisten. "Op deze manier weten zorgverleners beter hoe hun patiënten zich voelen en tegen welke dingen zij aanlopen."