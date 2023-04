Weet jij aan het einde van de dag wat je allemaal hebt gegeten en wat er allemaal in zat? Grote kans van niet. Onderzoekers van verschillende universiteiten hebben een dienblad ontwikkeld dat dat voor je bijhoudt. En dat is nog maar het begin, zeggen ze.

De uitvinding zou de zorg een handje kunnen helpen.

Stamppot of een gele brei?

Senior onderzoeker Guido Camps van de Wageningen Universiteit weet precies hoe zo'n dienblad werkt. "Het dienblad wat erop ligt is normaal, maar alles eromheen zijn sensoren die wij gebouwd hebben om te meten wat mensen eten, en hoe ze dat doen."

Een bakje met nootjes, maar ook een stamppot kan worden herkend door een camera. Dat laatste is nu alleen nog wat lastig, vertelt Camps. "Voor de camera ziet het eruit als een gele brei, en lijkt het op een stamppot. Maar daar werken we aan."

Hoe vaak kauw je?

Volgens de onderzoeker is het handig om te weten hoeveel je op een dag binnenkrijgt aan voedsel en wat je verder nog kan eten die dag. "Bijna iedereen heeft er last van om op gewicht te blijven", legt hij uit. "Dat is ook een gevolg van onze voedselomgeving. Er is overal lekker eten te koop."

Aan het dienblad hangt een camera die 180 graden kan zien. "Die ziet dus wat er op het dienblad ligt, en jou. Als je ervoor gaat hangen, registreert die je mond. Dan kan die dus registreren wat je allemaal eet", legt Camps uit. "Hoeveel happen je neemt, hoe vaak je kauwt en hoe lang je erover doet."

Vragenlijst niet betrouwbaar

Dat is op dit moment vooral handig voor de zorg. "We hebben er wat aan om te zorgen dat zieke mensen genoeg blijven eten, en dat we mensen die te veel eten een beetje kunnen afremmen", zegt Camps. "We gebruiken nu vaak een vragenlijst om te registreren wat mensen eten, maar dat is niet altijd betrouwbaar omdat je niet alles onthoudt."

Daarnaast weten we vaak ook niet hoeveel we precies eten. "Een bakje havermout bijvoorbeeld, de meesten weten niet hoeveel gram dat is", vertelt de onderzoeker.

AI 'een beetje spannend'

Maar is het niet eng dat kunstmatige intelligentie dit straks allemaal weet? "Het is best een beetje spannend", geeft Camps toe. "Maar ik zeg altijd maar: 'Je hebt liever dat iemand in de wetenschap dit onderzoekt, die geen winst wil maken en de data niet verkoopt, dan een grote techgigant. De technologie komt er toch wel."

Hij ziet namelijk dat zorgverzekeraars steeds geïnteresseerder zijn in hoe gezond je bent, omdat ze daar rekening mee willen houden bij de zorgpremie. "Ik vind dat we daar goed over na moeten denken, en dat doen wij ook met ethici en filosofen. Wat voor effect heeft dit soort technologie op de samenleving? Daar moeten we echt op letten."

Ook op smartwatch?

Op dit moment kan de tool vooral worden gebruikt in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum, waar het heel belangrijk is om nauwkeurig te registreren wat iemand eet. Maar Camps ziet het in de toekomst ook wel op smartwatches verschijnen. "Dat is handig voor thuis."

"Je horloge zegt nu aan het einde van de dag hoeveel calorieën je hebt verbrand. Het zou ideaal zijn als hij ook aangeeft hoeveel je er hebt gegeten, doordat hij aan je armbeweging kan herkennen of je eet", verwacht hij. "Daar proberen we nu naar te kijken."