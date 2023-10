Volgens het Wereld Natuur Fonds zijn de tropische bossen van het Amazonegebied op een kantelpunt aangekomen. Een nieuw AI-systeem dat in Nederland is ontwikkeld biedt hoop. Het voorspelt met big data waar illegale houtkap gaat plaatsvinden.

Als de komende jaren nog vijf procent ontbost wordt, dan zal de Amazone in verval raken. Daar hoopt bosexpert Jorn Dallinga van het Wereld Natuur Fonds met een nieuw systeem een stokje voor te steken.

Trieste beelden

"Ontbossing is nog steeds heel hard gaande in Zuid-Amerika", zegt Dallinga. "In de afgelopen 10 jaar verdween jaarlijks een gebied zo groot als Nederland aan tropische ontbossing. Dat zijn de trieste beelden die we zien."

Als programma-manager van Forest Foresight werkt Dallinga samen met de Universiteit van Wageningen aan de ontwikkelingen van een systeem dat ontbossing voorspelt. "Ontbossing wordt nu pas gedetecteerd als het al heeft plaatsgevonden, aan de hand van satellietbeelden."

Zo werkt het

Met juist die satellietbeelden wil Dallinga de houtkap voor zijn door te voorspellen waar het binnen de komende zes maanden plaats gaat vinden. Hoe dat werkt? "We combineren de data van de satellieten met wegenkaarten, kanaalnetwerken en dorpen, om zo verbindingen te leggen en uit te zoeken waar ontbossing vaak plaatsvindt."

"Als een weg bijvoorbeeld naar een bos gaat, dan leidt dat vaak tot ontbossing binnen dat stukje bos." Het model dat Dallinga met collega's ontwikkelt, kan dat dan zelf leren.

'Menselijk brein was dit niet gelukt'

Het gaat daarbij vaak om illegale praktijken. "Vaak zijn specifieke wegen die richting een bos gaan bedoeld voor zwaar machinegebruik. En als dat bos een beschermde status heeft, is dat dus illegale ontbossing."

Zonder kunstmatige intelligentie had dit model niet kunnen bestaan, benadrukt Dallinga. "Met een menselijk brein was dit niet gelukt. Wij kunnen naar een kaart kijken en dan zie je ontbossing ontstaan. Dan moet je maar oordelen waar je heen moet gaan, om de meeste ontbossing aankomende maand te voorkomen. Maar je weet niet precies waar dat gaat zijn."

Nu al effect

De uitvinding helpt in praktijk bijvoorbeeld boswachters bij nationale parken ook in de gaten houden waar in hun park ontbossing zou kunnen gaan plaatsvinden. "De patrouilles die worden gedaan kunnen dan gericht naar bepaalde plekken gaan."

"Wij verwachten dat we met dit systeem een echte reductie kunnen leveren aan illegale ontbossing. In Gabon zijn er al voorbeelden van 30 acties die ze hebben uitgevoerd op basis van dit project. Daarmee hebben ze illegale mijnbouwers gearresteerd en daarmee 30 hectare ontbossing hebben voorkomen. En we gaan nu ook beginnen in Zuid-Amerika."