Op de hei, op het strand of in de bossen, overal kom je ze tegen: toeristen. En het worden er steeds meer in ons land. Volgens de directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen moet hier een landelijke aanpak voor komen.

Een dagje wandelen in een natuurgebied, of gezellig de kust opzoeken: wie doet het niet in de vakantie? Maar toerisme neemt wel heel snel toe, ziet ook directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema.

Maatregelen tegen drukte

Op bepaalde plekken worden al maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan, vertelt de directeur. Bijvoorbeeld bij hem op de Veluwe, bij de Posbank bij Rheden. Het drukke gebied kan je sinds dit jaar in de maanden juli en augustus niet meer met de auto bezoeken. En na die tijd blijft dat de regel in de weekenden en op feestdagen.

In alleen al de provincie van Dijkema is een flinke groei in het aantal toeristen te zien. "Als geheel praat je over 4 miljoen mensen die in een jaar naar Gelderland komen om minimaal één nacht te verblijven. Dat zou 10 jaar geleden zo'n 3,3 miljoen zijn geweest."

Meer mensen en meer vergrijzing

En dat het aantal toeristen verder toeneemt is een feit, zegt de directeur. "Ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, dus ik weet niet met hoeveel." Toch kan hij de toename makkelijk verklaren.

"We zijn in Nederland natuurlijk met steeds meer mensen die ook allemaal nog meer willen recreëren", legt Dijkema uit. "En er is natuurlijk sprake van vergrijzing." Er zijn dus meer mensen die van hun pensioen genieten en de recreatiegebieden opzoeken.

Gewoontedieren

Daar voegt de directeur nog aan toe dat mensen vaak naar dezelfde plekken gaan. "Gewoon simpelweg uit een soort gewoonte, of het niet beter weten."

Volgens hem zou dat verholpen kunnen worden door data te verzamelen over bezoekers. "Wie zijn ze nou? Waar zijn ze vatbaar voor? Wat vinden mensen interessant? Zodat we ze ook andere dingen kunnen voorschotelen dan de bekende plekken."

Deltaplan Toerisme

Er wordt bij verschillende recreatieplekken al overwogen om betaald parkeren in te voeren, of zelfs kosten te verbinden aan het bezoek van de natuurgebieden om zo de drukte te verminderen. Maar Dijkema pleit zelf voor een landelijke aanpak: een Deltaplan Toerisme. "Als je het echt goed aan wil pakken", vult hij aan.

Volgens hem is dat namelijk hard nodig. Hij noemt cruiseschepen als voorbeeld. "Zolang die in Amsterdam niet meer mogen aanleggen, dan gaan ze naar Rotterdam en pakken mensen daar de bus naar Amsterdam. Dus het probleem los je niet op het niveau op waar het nu zit. Het vraagstuk van Amsterdam is dermate groot dat je moet zeggen: dat moeten we op nationaal niveau aanpakken."

Geen minister van toerisme

"Gemeenten doen een beetje, de provincies doen een beetje, maar er is geen landelijke coördinatie op: waar willen we nou naartoe met dit land als het gaat over toerisme?", vertelt Dijkema. "Nederland is ongeveer het enige land in Europa dat geen minister voor toerisme heeft. En daar zou dat wat mij betreft bij horen."

Hij vult aan: "Dan gaat het ook over: wat is de capaciteit van Schiphol? Hoeveel mensen kunnen we aan? Hoeveel visa verstrekken we? Wat zijn landingsrechten?"

Betere verspreiding

En ook de verspreiding van toerisme zou dan beter aangepakt kunnen worden, denkt de directeur. "Er zijn plekken in Nederland waar het te druk is, en we kennen die plekken allemaal, maar er zijn ook nog best wel veel plekken in Nederland waar het nog niet druk is."

En zelfs plekken, vult Dijkema aan, waar meer bezoekers van harte welkom zijn om de leefbaarheid te behouden. "Dat soort inzichten, daar moet je denk ik ook op een nationaal niveau naar gaan kijken: van hoe gaan we daar nou mee om?"