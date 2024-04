Morgen belooft de eerste echte lentedag van dit jaar te worden. In Zuid-Limburg kan het kwik zelfs oplopen tot een zomerse 25 graden. Bewoners houden hun hart vast, want mooi weer betekent grote stromen lawaaierige fietsers, wielrenners en motorrijders.

Wie vanmiddag in het Heuvelland in Limburg langs de weg staat zou denken dat hij bij de TT in Assen is: een constante stroom aan motoren trekt voorbij, met bijbehorende knallen uit de uitlaten. "En dit is nog niks", zucht Willem Helmes van de Stichting Verkeersleefbaar Heuvelland. "Morgen wordt het mooi weer, dan is het een optocht van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags."

'Gratis pretpark'

Op een zonnige weekenddag, zoals voor morgen voorspeld wordt, komen er dus nog meer mensen richting het zuiden. Duizenden fietsers, wielrenners en motorrijders trekken dan met grote aantallen door het heuvellandschap voor een toertocht.

Door de grote drommen toeristen ontstaat volgens Helmes onder de bezoekers de indruk dat het gebied 'een groot en gratis pretpark' is. "Waar naar hartelust niet alleen wordt gerecreëerd, maar helaas ook rotzooi wordt achtergelaten en lawaai wordt gemaakt."

Niet in de tuin

De leefbaarheid wordt volgens hem steeds meer aangepast. "Mensen in het dorp troffen oudere dames huilend op de stoep aan", vertelt hij. "Omdat ze het vreselijk vonden dat ze hun eigen (klein)kinderen in het weekend echt niet hoeven uit te nodigen in de tuin, omdat ze elkaar niet kunnen verstaan."

Veel overlast wordt veroorzaakt door 'funverkeer', vertelt Paul Merk, ook van de stichting. "Mensen die hier komen rondrijden, niet om te genieten van het landschap, maar gewoon om te toeren", legt hij uit. "Dan moet je denken aan motoren, autorally's, maar ook wielrenners."

Wegen afsluiten?

Hoog tijd dus dat al dat plezierverkeer een halt wordt toegeroepen, vinden ze bij de stichting. Merk: "Die zullen we denk ik als eerste moeten aanpakken. Door die eruit te halen, haal je al een heel groot deel van het probleem weg."

Hoe dan precies? Door bepaalde wegen in het hoogseizoen af te sluiten voor bepaalde voertuigen, stelt hij voor. Routes die dicht langs huizen gaan of door een stiltegebied lopen, bijvoorbeeld. Merk benadrukt dat ze de routes niet in de ban willen doen voor fietsers en e-bikers.

'Dat zou jammer zijn'

Een motorrijder die voorbijkomt zou het 'jammer' vinden als sommige wegen verboden terrein voor hem zouden worden. "Het is heerlijk om een dagje weg te zijn hier in het Limburgse land." Door alle heuvels en haarspeldbochten voelt hij zich er 'een vrije vogel': "Dat is een heerlijk ontspannen gevoel, een soort mindfulness."

Dat bewoners zich ondertussen niet zo 'mindful' voelen door alle voorbijrijdende motoren, daar kan hij zich wel iets bij voorstellen. "Maar ik denk ook dat er veel motorrijders zijn die een normaal geluid kunnen maken, en lekker door het land kunnen rijden hier zonder dat mensen er echt last van hebben."

Bijna elk weekend

Toch denkt een bewoner dat er maar één oplossing is: minder toeristen. Het is te druk geworden in het zuiden van Limburg, vertelt hij. "Het zijn niet alleen de motoren. Het zijn ook de oldtimers en ook de wielrenners."

En dan zijn er ook nog de vele evenementen, vervolgt de man. "Vroeger hadden we er één of twee, maar nu hebben we er bijna elk weekend één." Die volgens hem bovendien massaler zijn geworden. "Neem de alternatieve Amstel Gold Race: vroeger kwamen daar 5.000 wielrenners naartoe. Nu zijn het er al bijna 20.000."

'Het is gewoon te veel'

Het wordt gewoon allemaal te veel, verzucht de man. "Want dit heeft zeker een impact op de leefomgeving. Absoluut." De toestroom van dagjesmensen moet op een gegeven moment gestopt worden, vindt hij. "Er moet gewoon regulering komen."

Paul Merk van Stichting Verkeersleefbaar Heuvelland erkent dat een hek op de weg 'leuk is', maar 'natuurlijk niet' gaat werken. "De toegang ontzeggen, dat is nog niet direct onze eerste insteek", vult Willem Helmes hem aan. Het gaat hen nu vooral om de boodschap: "Spreid het nou, kom niet allemaal naar hetzelfde gebied."