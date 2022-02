Er bestaan nog steeds geen mondiale afspraken om plastic afval terug te dringen. Het Wereld Natuur Fonds wil dat er bij de volgende VN-vergadering eind februari bindende afspraken worden gemaakt.

De schade door plastic vervuiling van de zee wordt aan het einde van deze eeuw onherstelbaar. Daarvoor waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Plastic afval tot 2050 minimaal verdubbeld

Elk jaar belandt er 10 miljoen ton plastic in de oceaan. Zelfs als de gehele productie van plastic per direct stopt, kan het aantal microplastics in de oceaan tot 2050 nog meer dan verdubbelen.

Dat staat in een vandaag verschenen rapport van het Wereld Natuur Fonds. Tijdens een top van de Verenigde Naties eind deze maand moeten eindelijk maatregelen tegen plastic afval worden genomen, vindt de natuurorganisatie.

'Overheden doen te weinig'

"Er zijn over de hele wereld talrijke initiatieven van burgers om gebruik van plastic terug te dringen, maar een duidelijk en voor alle landen bindend kader ontbreekt", zegt WNF-plasticexpert Oskar van Roos.

"Overheden doen nog veel te weinig. Op deze manier blijft het dweilen met de kraan open."

Momentum voor verandering

"We zijn al 2 jaar bezig met lobbyen achter de schermen", vertelt De Roos. Hij vergelijkt het plastic-probleem met klimaatverandering: "Daar wordt al 30 jaar over gepraat en nog gaat het tergend langzaam."

Maar wat plastic betreft is er nu wel momentum voor actie, denkt hij. "Bij bedrijven, maar ook bij overheden en op ministeries over de hele wereld zien we de wil om het probleem aan te pakken."

'Onduidelijk wat het effect is'

Plastic zit inmiddels in water, in de lucht en in onze lichamen. "We weten nog niet eens wat de consequenties zijn; we eten, drinken en ademen plastic", waarschuwt De Roos.

"Maar het materiaal bestaat pas zo'n 50 jaar. Het is dus nog maar afwachten wat het effect is van al dat plastic op het lichaam van mens en dier."

'Slechts 9 procent plastic gerecycled'

"Er wordt nog steeds heel veel plastic gebruikt en slechts zo'n 9 procent van alle producten wordt op de juiste manier gerecycled. Nieuw plastic produceren is goedkoper dan het recyclen van oude producten of het gebruik van andere milieuvriendelijkere materialen."

Inzet voor de aanstaande VN-conferentie eind februari is om onder meer alle gebruik van nieuw wegwerpplastic te stoppen, over de hele wereld: "Dat is plastic dat je eventjes gebruikt en dat vervolgens honderden jaren nodig heeft om te vergaan. En er moet ook beter gerecycled worden en bedrijven moeten kijken naar alternatieven voor plastic." Het WNF hoop dat al deze maatregelen door de VN zo snel mogelijk worden ingevoerd.