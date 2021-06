Het is morgen zover, dan zit ook op de kleine plastic flesjes statiegeld. Bij plastic recyclingbedrijf Morssinkhof in Zeewolde zetten ze zich schrap, maar met een nieuw machinepark hebben ze er vertrouwen in. Want afval, dat wordt steeds meer geld waard.

Jarenlang hebben milieu-organisaties een lobby gevoerd op het invoeren van statiegeld op meer verpakkingen met als doel: zwerfafval tegengaan. Na een harde strijd maakte D66 staatssecretaris Stientje van Veldhoven een einde aan de patstelling. Ze zorgde voor een nieuwe wet waarmee deze regeling wordt afgedwongen. "Vanaf morgen kan je al je kleine plastic flesjes inleveren bij álle supermarkten, dus ook dat flesje uit het tankstation of van een andere supermarkt kun je overal inleveren."

Minstens 90 procent recyclen

De regeling geldt nu alleen voor kleine plastic flesjes, statiegeld op blik volgt op 31 december 2022. "Voor ons gaat de strijd gewoon door, maar dit is wel een grote stap in de goede richting. Daarvoor staan wij echt te juichen", zegt Plastic Soup Surfer Merijn Tinga.

Hij zet zich al jarenlang in om burgers en politiek bewust te maken van de gevaren van al ons plastic zwerfafval. "Van de kleine flesjes wordt nu 40 tot 50 procent gerecycled, met deze regeling moet dit minstens 90 procent gaan worden."

In de startblokken

Manager Matthijs Veerman van afvalverwerkbedrijf Morssinkhof zet zich alvast schrap voor die nieuwe toevloed aan recyclemateriaal waar Tinga het over heeft. Hij staat in een lege hal van de recycle fabriek bij een gloednieuwe lopende band, met in de hoek wat samengeperste petflesjes.

Het is nu nog rustig, de band is nauwelijks gebruikt, maar dat is stilte voor de storm. "Dat klopt, de invoering is pas per 1 juli", legt hij uit. "Dus we zijn op tijd met de start van deze nieuwe fabriek." Maar voor de grote drukte die na 1 juli gaat komen, oogt hij meer dan klaar.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Morssinkhof in Zeewolde is een van de bedrijven die zich klaarmaken voor een nieuwe stroom vanpetflesjes die met de nieuwe statiegeldregeling gerecycled moeten gaan worden

Standaardfles

Terwijl hij boven het geluid van de machines probeert uit te komen, legt Veerman de lange weg uit die het materiaal ,dat in grote balen binnenkomt, aflegt in de fabriek. "Elke dag komen er wel acht vrachtwagens met petflessen aan."

De flessen worden eerst gestript van labels en gesorteerd op kleur. "Het recycleproces zou makkelijker zijn als er een standaardfles zou bestaan, maar merken hebben nu eenmaal graag hun eigen kleurtje." Na het scheiden van de groene en de naturelle flessen wordt het plastic gezeefd, omgesmolten en vermalen. "Het eindproduct is een schone petkorrel waar straks weer nieuwe flessen van gemaakt kunnen worden."

Booming business

Met de nieuwe statiegeldregeling gaat er nog veel meer gerecycled worden. En dat vraagt om een efficiënt proces. "Dat er nu statiegeld op kleine flesjes zit is echt een grote winst, het is duurzaam en het zorgt er op de lange termijn voor dat we veel beter kunnen concurreren met virgin plastic"; het plastic dat van nieuwe grondstoffen, zoals aardolie, wordt gemaakt.

Die 15 cent die je vanaf morgen als consument meer betaalt voor je flesje water of fris, werkt dus goed tegen het probleem van zwerfafval, maar voor de recyclefabrieken is het behalve duurzaam ook een goede business. Want door de nieuwe wet schiet de vraag ineens omhoog: "Afval is tegenwoordig echt wat waard als nieuwe grondstof, de prijs schiet dus ook omhoog." In Zeewolde zijn ze klaar voor 1 juli, zegt Veerman. "We kunnen niet wachten om onze nieuwe machines te gebruiken."