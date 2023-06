Vandaag publiceert de milieuorganisatie Mighty Earth een rapport over de vernietiging van de Cerrado-savanne in Brazilië. Daaruit blijkt dat een recent ontbost gebied is gebruikt om soja op te verbouwen, die in de Nederlandse voedselketen terechtkomt.

In het onderzoek brengt Mighty Earth de sojahandelaar Bunge in verband met 11.351 hectare recent ontbost gebied in de bedreigde savanne van de Cerrado in Brazilië. Dat is een stuk land zo groot als de stad Utrecht.

Nederland als één van de belangrijkste klanten

"We kunnen aantonen dat Bunge recent soja heeft gekocht van drie boerderijen die verantwoordelijk zijn voor die ontbossing", vertelt Jurjen de Waal, directeur van Mighty Earth Nederland. Met een wereldwijde omzet van meer dan 67 miljard dollar is Bunge een belangrijke speler op de sojabonenmarkt, met Nederland als een van de belangrijkste klanten.

"Ons land is zelfs de grootste soja-importeur uit Brazilië met 3,96 miljoen ton in 2020, waarvan 55 % afkomstig is uit de Cerrado", zegt De Waal. "Veel van de soja die in de Cerrado wordt verbouwd, eindigt als diervoer in Nederland. Zo kan het zijn dat jouw melk uit de supermarkt van een koe komt die gevoed is met 'foute soja'."

Een miljoen hectare verdwenen

Over deze recente ontbossing maakt niet alleen Mighty Earth zich zorgen. "De Cerrado is ontzettend belangrijk gebied", zegt hoogleraar bosecologie en bosbeheer Pieter Zuidema. "Het is een goudmijn van plant- en diersoorten. Er groeien wel 10 duizend soorten planten. 45 procent van die planten is endemisch, dat betekent dat ze alleen in de Cerrado voorkomen en nergens anders."

"In de afgelopen 25 jaar is er veel schade toegebracht aan de Cerrado door sojateelt. Als je afgaat op studies met satellietbeelden, dan is vanaf het begin van deze eeuw een miljoen hectare aan vegetatie verdwenen. Dat is een kwart van Nederland per jaar."

'Wet moet worden aangepast'

Strengere bescherming is daarom nodig, vindt Zuidema. En daarin kan de Europese ontbossingsverordering een rol in spelen. Sinds eind 2020 geldt voor de Europese markt deze 'ontbossingsverondering'. Dit houdt in dat bedrijven in de EU niet langer producten uit gebieden mogen gebruiken die na 31 december 2020 zijn ontbost. Maar de Cerrado-savanne valt niet volledig onder deze verordering, legt de hoogleraar uit.

"Nu worden alleen kleine stukjes bos in de Cerrado door de Europese ontbossingsverordening beschermd, maar niet de graslanden en de savanne", zegt Zuidema. "Die wet moet worden aangepast. En alle bedrijven die zich bezighouden met telen en verhandelen van producten uit gebieden waar het ontbossingsgevaar groot is, moeten hun handelsketen goed op orde hebben en transparant zijn in waar hun producten vandaan komen."

Bron: EenVandaag Pieter Zuidema

Ook 'foute soja' in Nederlandse supermarkten

Transparant is de sojahandelaar Bunge nu absoluut niet, stelt De Waal. "Wat wij ontdekt hebben gaat echt tegen de afspraken met de supermarktsector in", legt de directeur van Mighty Earth Nederland uit. "De supermarkten hebben zich ten doel gesteld om vanaf 2025 uitsluitend ontbossings- en conversievrije soja te gebruiken in de ketens. Dit houdt in dat ze geen soja meer afnemen uit gebieden waar na 2020 nog ontbossing heeft plaatsgevonden."

"Maar nu zit er dus 'foute soja' in de keten, soja die we eigenlijk niet meer willen. In Frankrijk handelt Bunge met Carrefour, in Nederland met Jumbo en Albert Heijn. Wij vragen in heel Europa aan de supermarkten om nu streng op te treden. Alleen dan zal Bunge het beleid aanpassen. Bij andere sojahandelaren heeft dit ook gewerkt."

'Verder in gesprek met Bunge'

Albert Heijn laat desgevraagd weten dat ze na de beschuldigingen van Mighty Earth 'rechtstreeks contact hebben opgenomen met Bunge voor een reactie'. "Bunge heeft ons gezegd dat hun keten in 2025 volledig ontbossings- en conversievrij is. Wij gaan verder met Bunge in gesprek over hun voortgang om ontbossing/conversie uit te kunnen sluiten."

Jumbo laat weten de zorgen van Mighty Earth te delen. "Bunge is een van de partijen die soja levert aan veevoerleveranciers, die vervolgens leveren aan enkele van onze versleveranciers. Naar aanleiding van het onderzoek van Mighty Earth hebben we contact opgenomen met onze leveranciers en zijn we inmiddels met hen hierover in gesprek."

Bron: EenVandaag Jurjen de Waal

Nog niet ver genoeg

De Waal is blij met deze stappen, maar vindt het niet ver genoeg gaan. "Wij vinden dat de supermarkten een sterker signaal moeten afgeven. En als Bunge weigert, dan moeten de supermarkten stoppen met het afnemen van deze producten."

Anders is er een risico dat de supermarkten blijven bijdragen aan de ontbossing van de Cerrado, benadrukt De Waal. "En blijven wij melk, kaas en eieren eten van dieren die gevoed zijn met problematische soja die in veevoer is weggestopt."

'Geen soja uit illegaal ontboste gebieden'

In een reactie laat Bunge weten te streven naar een ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025. "Als wij legaal land ontbossen, werken wij nauw samen met boeren, ook met de boeren die genoemd worden in het rapport van Mighty Earth. Als het resultaat van deze samenwerking niet positief is, dan zetten de handel met het bedrijf stop. Wij kopen geen soja uit illegaal ontboste gebieden."

"Wij sluiten boeren die sojateelt bedrijven op recent ontboste gebieden af van onze bevoorradingsketen. Wij zijn nu bezig om bewustwording te creëren bij onze leveranciers zodat een echt verantwoordelijke keten gegarandeerd is. We zijn ons volledig bewust van de cut-off datum '2020' zoals vastgelegd in de EU Deforestation Regulation (EUDR) en zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze en andere wetten worden nageleefd."