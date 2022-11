Brazilië heeft een nieuwe president gekozen: Lula da Silva. Maar het lijkt erop dat de de verliezer, oud-president Jaïr Bolsonaro, het er niet bij laat zitten. Bolsonaro lijkt daarin op oud-president Donald Trump, zegt oud-correspondent Marc Bessems.

Met een krappe meerderheid van 50,9 procent van de stemmen is de linkse kandidaat Lula da Silva verkozen tot de nieuwe president van Brazilië. Bolsonaro hield zich lang stil, tot vandaag. Hij legt zich waarschijnlijk publiekelijk neer bij de verkiezingsuitslag. Toch wordt hij nog steeds vergeleken met de Amerikaanse oud-president Trump.

Aanhangers leggen zich er niet bij neer

Veel van Bolsonaro's aanhangers zijn het niet eens met de uitslag. Zo blokkeren bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die met hem sympathiseren de snelwegen door het hele land. Die truckers staan achter hem, omdat hij eerder de brandstofprijzen verlaagde. Maar bijvoorbeeld ook delen van de Braziliaanse politie, zoals de snelweg-politie, deden mee aan de blokkades. De baas van die politiedivisie plaatste vlak voor de verkiezingen een Instagram Story met de tekst: 'Stem Bolsonaro!'

Een patroon, ziet oud-correspondent Marc Bessems. "De harde kern van de achterban bestaat uit wat ze noemen de kogels, de koeien en de kerk. Dus: de politie, de evangelische kerken en de landbouwsector. Dat zijn eigenlijk de drie traditionele pijlers waarop Bolsonaro's regering rust. En die heeft hij altijd goed verzorgd."

Uitslag in twijfel getrokken

En niet alleen de aanhangers van Bolsonaro trekken de verkiezingsuitslag in twijfel. De president deed daar gretig aan mee. "Net als Trump heeft Bolsonaro al ruim voor de verkiezingen twijfel gezaaid over de legitimiteit van die verkiezingen. Hij heeft gezegd: er kan wel eens gefraudeerd worden. Zo werd er twijfel gezaaid over een eventuele nederlaag", zegt Bessems.

Zo zei Bolsonaro vorig jaar nog dat er maar drie scenario's waren voor zijn toekomst: zijn dood, zijn arrestatie of de overwinning. "Hij volgt het script van Trump, ze noemen 'm niet voor niets de 'Tropische Trump'. Daar is dit echt wel een voorbeeld van", zegt Bessems.

Lula is nog niet van Bolsonaro af

Op 1 januari wordt Lula als het goed is beëdigd. Dan keert mogelijk de rust terug. Al zijn er afgelopen zondag op lokaal en regionaal niveau ook allerlei aanhangers van Bolsonaro verkozen. Zijn geest blijft dus aanwezig in het bestuur van Brazilië. En dus is ook Lula nog niet van hem af.