Handelsverdragen zorgen ervoor dat je pakketje sneller voor de deur staat en ook nog eens goedkoper is. Een win-winsituatie zou je denken, maar toch zijn veel partijen tegen zo'n vrijhandelsverdrag met Latijns-Amerika.

Veel Tweede Kamerpartijen willen geen handelsverdrag met Latijns-Amerika. De bezwaren: slecht voor het milieu en de boeren. Wat is de betekenis van zo'n verdrag voor de Nederlandse economie en is het erg als hij er niet zou komen?

50 cent van iedere euro

Het nieuwe handelsverdrag heet Mercosur, het zou handel tussen de Europese Unie en Argentinië, Paraguay, Uruguay en Brazilië mogelijk moeten maken. Er wordt al 20 jaar over vergaderd maar van een akkoord is het tot dusver niet gekomen.

Handel is volgens Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, belangrijk voor de Nederlandse economie: "Wij exporteren ongeveer 600 miljard, wij verdienen daar ongeveer 50 cent van iedere geëxporteerde euro aan. En die 300 miljard die we verdienen is ongeveer een derde van ons nationaal inkomen."

Goedkoper en sneller

Handelsverdragen stimuleren die handel: "Wat je dan doet is de barrières die handel lastig maken probeer je weg te halen." Gedacht kan worden aan invoertarieven. "Die handelsbeperkingen verminder je of schaf je helemaal af. Als tegenpresentatie doen andere landen dat ook." Volgens Brakman profiteert iedereen daarvan.

Maar hoe belangrijk is een handelsverdrag dan voor de consument? Volgens Brakman worden spullen goedkoper en als je iets uit het buitenland besteld staat het sneller voor je deur. "Al die bureaucratische belemmeringen worden afgeschaft of efficiënter gemaakt." En dat is dan weer goed voor de Nederlandse economie: "Als dingen goedkoper worden en makkelijker te verkrijgen zijn ga je meer kopen."

Diversiteit

Toch is het lastig om te zeggen hoe groot de bijdrage van handelsverdragen is aan onze economie. Dat zit hem volgens Brakman in de grote diversiteit van verdragen: "We hebben hele diepe verdragen, die de handel erg stimuleren, we hebben ook verdragen die de handel veel minder stimuleren. Dus het is heel moeilijk om per bedrag uit te rekenen wat de bijdrage aan de handel is."

Nienke Oomes, hoofd economie bij SEO (Economisch Onderzoek), geeft aan dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen het effect van handel op welvaart en het effect van handelsverdragen: "Ik zou niet verbaasd zijn als het effect van handel op de totale economie heel groot is, dat kan zeker één derde van de welvaart zijn."

Twee procent

Maar het effect van additionele handelsverdragen, verdragen die toegevoegd worden bovenop bestaande verdragen, daarvan is het effect op de welvaart relatief klein. Oomes verwijst naar een internationaal onderzoek van handelsverdragen.

"Ze keken in dat onderzoek naar het effect van vergaande handelsverdragen op de welvaart. Daar bleek uit dat die verdragen gemiddeld leidden tot een toegenomen welvaart van twee procent."

Beperkte bijdragen

Ook Brakman ziet dat de bijdrage beperkt is, zeker van een handelsafspraak met Zuid-Amerika: "Het belangrijkste gebied waar we als Nederland mee handelen is Europa zelf. Zo'n 70 procent van alle handel is binnen Europa. We handelen ook met China, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Maar die handel is ten opzicht van de totale handel dus beperkt."

Of het Mecosur-verdrag er dus wel of niet komt, volgens Brakman zijn de gevolgen voor de consument hoe dan ook minimaal:"Het kleine beetje extra handel dat je krijgt met dat handelsverdrag zal ook voor maar een klein beetje extra welvaart in Nederland zorgen."