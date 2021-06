Vliegtuigen uit Zuid-Amerika, India en Zuid-Afrika mogen weer in Nederland landen. Met de vandaag ingegane quarantaineplicht is een verbod niet meer nodig, vindt het kabinet. Een deel van de Tweede Kamer vraagt zich af of dat wel zo'n goed idee is.

De demissionaire ministers Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid hebben besloten het vliegverbod op te heffen na advies van het Outbreak Management Team (OMT). Nu de coronabesmettingen in ondermeer Suriname, Brazilië en India nog steeds heel hoog zijn, maakt Tweede Kamerlid Jan Paternotte zich zorgen. "Het OMT zegt dat het kan als je de quarantaineplicht strikt handhaaft en mijn zorg is dat het niet strikt te handhaven is."

Niet logisch

Paternotte vindt dat je per land moet bekijken waar het vliegverbod voor nodig is. "Voor landen waar de uitbraak echt niet onder controle is, zoals India of Brazilië, is het niet logisch om het vliegverbod nu op te heffen, want we weten niet hoe effectief de quarantaine zal zijn en of die wordt nageleefd."

Paternotte wijst erop dat andere landen in Europa juist strengere maatregelen nemen. "Duitsland heeft niet alleen een vliegverbod ingesteld voor India, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk, omdat daar het virus juist weer aan het toenemen is."

'Nederland minste maatregelen van West-Europa

Volgens het D66-Kamerlid heeft een meerderheid van de Tweede Kamer eerder gezegd dat Europese landen hun beleid zoveel mogelijk op elkaar moeten afstemmen. Dat is nu niet het geval, want België en Duitsland hebben allebei nog wel het reisverbod voor India.

"Terwijl daar meer dan honderdduizend besmettingen per dag worden geregistreerd -en heel veel überhaupt niet worden geregistreerd- met een variant waarvan de Wereld Gezondheidsorganisatie zegt dat je die zoveel mogelijk buiten de deur moet zien te houden. Frankrijk heeft geen vliegverbod, maar wel een hele strenge quarantaine waarbij mensen in een hotel worden opgesloten. Dus in West-Europa heeft Nederland dan eigenlijk de minste maatregelen."

'Vliegverbod geeft meer zekerheid'

Ook andere Kamerleden vinden de quarantaineplicht in plaats van een vliegverbod geen goed idee. Zo noemt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het opheffen van het vliegverbod "onverstandig". Peter Kwint van de SP vindt een vliegverbod voor een groot deel van de riskante bestemmingen veel zekerder dan een quarantaineplicht "die zo lek als een mandje is".

Donderdag is er weer een coronadebat in de Tweede Kamer. Paternotte zal er dan opnieuw voor pleiten om samen met Duitsland en België op te trekken.