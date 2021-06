Een imam, een predikant, een pastoor én filmregisseur Eddy Terstall pleiten voor een nationaal corona-herdenkingsmoment in ons land. Volgens de initiatiefnemers is het van belang om het leed door corona te erkennen.

"Ik werd vooral als atheïst benaderd, want het gaat niet alleen maar om het geloof. Dit gaat om iedereen", vertelt Terstall. Een vast omlijnd idee is er nog niet, want in de app-groep waarin de initiatiefnemers zitten werd nog nagedacht over welke stap ze nu gaat nemen. "Dat zou bijvoorbeeld dit interview kunnen zijn, om hier meer ruchtbaarheid aan te geven", reageert Terstall.

Financieel in zwaar weer door corona

"Het gaat er vooral om dat er mensen zijn die nu ook nog last hebben van corona, mensen die hun baan of onderneming kwijt zijn. Hoe help je die? We hopen dat daar ook ideeën en initiatieven voor bedacht worden. Want er zijn mensen met long-covid of mensen die hun winkel zijn verloren, die het financieel moeilijk hebben."

In Washington is er al een gedenkplek voor corona met Amerikaanse vlaggetjes die in de grond zijn gestoken. Het plan is om dat monument permanent te maken. In Londen is er een muur met allemaal roze hartjes om de coronacrisis te herdenken.

Elkaar helpen op een bepaalde dag

Terstall heeft zelf ook met corona te maken gehad. "Mijn corona was niet zo heel erg, maar ik heb ook mensen om mij heen gehad die heel langdurig klachten hebben gehad, of mensen die zijn overleden. Op dit moment is het ook tijd om te kijken of we mensen die nu nog in de problemen zitten ook financieel nog te kunnen helpen."

Niet iedereen is gelijk geholpen door de overheid, zegt Terstall. "Het gaat erom dat we op een bepaalde dag dus naar elkaar omkijken om te kijken hoe we mensen kunnen helpen." Terstall en de andere initiatiefnemers denken aan een dag dit najaar of volgend voorjaar.

Polarisatie

Volgens Terstall is het ook van belang om iets van saamhorigheid terug te krijgen nu we weer uit de lockdown komen, juist in tijden van polarisatie. "Dat is heel belangrijk, ook voor de wederopbouw van onszelf na deze crisis."

"Juist door de polarisatie is het lastig, maar ook noodzakelijk om iets te organiseren. Niemand is blij. De één vindt dat er teveel maatregelen zijn, de ander te weinig. Mensen verwijten elkaar en de overheid van alles. Maar dit kan een moment zijn om weer samen te komen." Er zou niet per se een jaarlijkse herdenking moeten komen, maar éénmaal of wellicht twee keer, dat zou volgens de initiatiefnemers wel moeten kunnen.