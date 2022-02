De horeca mag dan weer open zijn, de deuren van nachtclubs zijn nog steeds gesloten. Door de langdurige sluiting van clubs en discotheken redt eigenaar Thomas van Kooten het financieel gezien niet meer. Uit noodzaak moest hij terug naar zijn vorige baan.

Onder de noemer 'De nacht staat op' wordt de protestactie van met name Amsterdamse clubs vanavond aangekondigd. Details zijn nog niet bekend gemaakt, maar de bedoeling is dat op zaterdag 12 februari de clubs open gaan. En niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland.

Tijdelijk open

Ondanks alle versoepelingen die vorige maand zijn doorgevoerd, zijn nachthoreca als clubs en discotheken nog steeds dicht. En dat zijn ze al heel lang. Aan het begin van de zomer van 2021 mochten ze de deuren openen, maar dat was van korte duur. Het aantal besmettingen liep in deze periode snel op.

Eind september leek er opnieuw een lichtpuntje te zijn voor de clubs en discotheken, maar ook die was maar tijdelijk. In november ging Nederland opnieuw in een gedeeltelijke lockdown.

'Ik heb niks aan die tijden'

Sinds 26 januari 2022 mag de horeca weer open vanaf 5 uur 's ochtends en moeten de gasten om 10 uur in de avond weer de deur uit zijn. "Het idee is nu bij veel mensen dat de horeca open mag, maar ik heb niks aan die tijden", zegt clubeigenaar Thomas van Kooten. "Mijn publiek komt veel later en ik haal mijn omzet vooral in de nacht."

Sinds september is Van Kooten eigenaar van N8club in Helmond. "Ik heb mijn zaak geopend midden in de coronacrisis, dus ik wist dat ik daarmee een risico liep", zegt hij. "Maar dat ik, op een paar weken na, al die tijd dwangmatig dicht moet, dat vind ik geen ondernemersrisico meer."

Vorige baan

Door de lange sluiting zit Van Kooten financieel aan de grond. Om toch aan een inkomen te komen, heeft hij zijn vorige baan weer opgepakt. "Ik was vroeger witgoedmonteur", vertelt hij. "Ik kon gelukkig weer voor mijn vorige baas aan de slag."

Van Kooten is van plan zich ook aan te sluiten bij de actie van de Amsterdamse nachthoreca. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om de club te verkopen. "Ik kom uit een horecafamilie. Het was altijd al mijn droom om een eigen zaak te hebben. Die droom ga ik echt niet zomaar opgeven."

1G-beleid

De nachthoreca wil zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek. Vorige gaf minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in de Tweede Kamer aan te willen onderzoeken of de nachthoreca open zouden kunnen met het 1G-beleid. Alle bezoekers zouden dan getest moeten worden.

Het ministerie van Economische Zaken zegt in een reactie dat er maandag een gesprek zal plaatsvinden met een afvaardiging van de nachthoreca. Het kabinet zal de input uit het gesprek meenemen als de maatregelen opnieuw gewogen worden op 15 februari.