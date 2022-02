Spatbrillen, clipjes voor mondkapjes en onderdelen van beademingsapparatuur: er was in coronatijd een flink tekort aan. Met 3D-printers kon hier wat aan gedaan worden en dat biedt mogelijkheden voor de toekomst. "Het opent zoveel deuren."

Er kon eigenlijk al heel veel, maar het werd gewoon nog niet gebruikt op het gebied van medische 3D-printers. Onder druk van de coronacrisis ontdekten ziekenhuizen als het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis versneld de voordelen.

Ernstig voorraadtekort

"Het bood ons enorme steun in het werk", vertelt traumachirurg Mike Bemelman van het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. "In de eerste golf hebben we echt momenten gehad dat we werden overspoeld en wisten we nog niet wat we nu wel weten."

"Er dreigde een ernstig voorraadtekort aan hulpmiddelen om bijvoorbeeld de zuurstof bij patiënten te kunnen regelen. En de patiëntenaantallen bleven maar toenemen."

Zelf hulpmiddelen printen

Omdat leveranciers op een gegeven moment niet meer konden garanderen op tijd nieuwe voorraadden te leveren, zijn ze met 3D-printers zelf de nodige hulpmiddelen gaan printen. Erik de Bruin maakt met zijn bedrijf die 3D-printers waarmee medische hulpmiddelen geprint worden. Zo is zijn bedrijf hulpmiddelen als onderdelen voor beademingsapparatuur, handige spatbrillen en clipjes voor mondkapjes gaan printen.

Om 3D-printers effectief in te zetten, heeft hij wereldwijd ontwerpers en producenten bij elkaar gebracht. "3D-printers werden vooral gebruikt om prototypes te maken, dus conceptversies voor definitieve voorwerpen. Wij wilden kleinere medische hulpmiddelen printen die meteen in het ziekenhuis gebruikt kunnen worden."

Bewustwording bij ziekenhuizen

Als gevolg van de pandemie denkt hij dat er inmiddels structureel iets veranderd is bij de ziekenhuizen. "Ik denk dat door het tekort aan medische hulpmiddelen, over 3D-printers een ander beeld is ontstaan bij ziekenhuizen. Enorme voorraden produceren is niet nodig en het hoeft nooit een achterhaald product te zijn. Je produceert gewoon weer een nieuwe versie als dat ontwerp af is. Daardoor is er ook meer ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwerpen."

Waar we ons door de pandemie ook bewust van zijn geworden, is volgens De Bruijn dat we voor veel producten afhankelijk zijn van andere landen. "Door een 3D-printer kunnen we meer producten in eigen land maken en dat kan weer veel transportkosten schelen. Het hele productieproces wordt korter."

Beter behandelen

Chirurg Bemelman herkent dit. Zo kreeg hij van de intensive care bijvoorbeeld het verzoek of het mogelijk zou zijn in het ergste scenario twee patiënten aan één beademingsapparaat aan te kunnen sluiten. "We hebben een splitter ontworpen, zodat de slang van een beademingsapparaat opgesplitst kan worden. Die splitters hebben we geprint, maar gelukkig nooit nodig gehad."

Bemelman merkt dat de 3D-technologie voor de zorg zich zo snel ontwikkelt dat men vaak zich niet realiseert wat men er allemaal mee kan. "Ik verwacht dat 3D-technologie de toekomst wordt, het opent zoveel deuren. We kunnen daardoor de patiënt beter behandelen."