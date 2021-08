Reizen vanuit een rood land naar Nederland mag niet, maar voor mensen met een langeafstandsrelatie wordt een uitzondering gemaakt. Maar er is veel te regelen voordat jouw liefde naar Nederland mag komen. "Hij moet laten zien dat hij echt teruggaat."

Ze staat op Schiphol te wachten met een enorme ballon. Voor het eerst komt hij vanuit Egypte naar Nederland. Er is een leeftijdsverschil van zo'n 15 jaar, maar dat hield de liefde niet tegen. Evelien* uit Ede kan niet wachten om haar vriend te zien. "Hij komt vanuit Suez naar Nederland en blijft ongeveer een maand."

Langeafstandsrelatie

Ze ontmoetten elkaar op vakantie in de bekende Egyptische badplaats Hurghada. De vlam sloeg meteen in de pan. "Hij moest 6,5 uur rijden om me te zien. Maar dat deed hij gewoon. Ik heb echt een gouden vent. Ik wist het gelijk: beng, in één keer. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt." Door haar mondkapje is te zien dat ze staat te glimmen.

Egypte is rood en oranje gekleurd op de kaart, dus eigenlijk komen mensen uit Egypte Nederland niet in. Voor mensen met een langeafstandsrelatie is een regeling op touw gezet, zodat er een uitzondering kan worden gemaakt. Maar dan moet je die relatie wél kunnen aantonen.

'We hebben foto's en getuigen'

"Het moet aantoonbaar zijn dat we elkaar meerdere keren gezien hebben. Dus ik heb vliegtickets laten zien en mijn visums met de datums erop." Evelien vloog ook in de coronacrisis af en toe naar Egypte. Via Dusseldorf, want via Nederland mocht dat niet.

"We hebben ook foto's en getuigen. Alles moet erbij. Ook het inkomen dat hij heeft via zijn werk, de toestemming dat hij weg mag en het contract van zijn lease-auto heeft hij voorgelegd. Zo kan hij laten zien: kijk, ik ga echt wel terug. Ze zijn er vaak bang voor dat iemand niet teruggaat. Hij moet natuurlijk weer wel naar huis gaan."

Verslaggever Laura Kors ontmoette Evelien* op Schiphol en sprak met haar over haar langeafstandsrelatie.

'Als iemand chagrijnig is, kan je het shaken'

Al dat materiaal moet je overleggen op de ambassade. Ook moet de partner de documenten laten zien bij aankomst in Nederland. "Volgens mij ligt het er ook aan wie je treft op de ambassade. Als je iemand hebt die chagrijnig is, dan kan je het shaken", vertelt Evelien.

Gelukkig voor het stel is hun aanvraag goedgekeurd en mag Eveliens vriend een maand naar Nederland. Ze kan niet wachten om hem weer te zien. "Ik ga hem sowieso de wallen in Amsterdam laten zien. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. In Egypte gebeurt alles stiekem", grapt ze.

Evelien* is niet haar echte naam. Die is bij de redactie bekend.