Met de trein, bus en veerpont, maar niet het vliegtuig. Zo reizen Adam en Veronika de komende tijd naar Dubai. De globetrotters zijn het gewend, ze reizen al jaren op deze manier. Adam houdt namelijk niet van vliegen, maar wil wel de wereld ontdekken.

"Lang geleden, toen ik mijn eerste echte reis maakte, kon je niet overal naartoe vliegen. Je moest de trein en de bus nemen", vertelt Adam (32) die samen met zijn vriendin Veronika (35) onderweg is naar Dubai. "Later werd vliegen normaal en goedkoper. Ik deed het weleens, maar merkte dat ik het niet fijn vond. Ik vond het eng, daarom besloot ik uiteindelijk om niet meer te vliegen, maar alleen te reizen via land."

Reizen zonder vliegtuig

Het Slowaakse stel, dat sinds 2018 in Nederland woont, werkte voorheen 6 maanden per jaar voor een opvang in Amsterdam. De andere 6 maanden zaten ze in de trein, bus, of op de veerpont op weg naar een verre bestemming. Maar voor deze reis - van Amsterdam naar Dubai - pakten ze het toch iets anders aan. Ze zegden, na 3 jaar sparen en plannen, beiden hun baan op en begonnen ongeveer een maand geleden aan hun tocht.

"Voor een grote reis als deze heb je meer tijd nodig, dus besloten we onze baan op te zeggen. Het plan is om zo lang mogelijk te reizen, ongeveer een jaar", vertelt Adam aan de telefoon. "En ondertussen werken we aan ons blog. Het is dus een vakantie, maar af en toe ook werk." Het stel hoopt uiteindelijk fulltime te bloggen en te posten op hun Instagram-account over de reizen die ze maken.

'Geen race tegen de klok'

De afstand van Amsterdam naar Dubai is ongeveer 6.748 kilometer. Na 7 uur vliegen ben je er, met de auto duurt het 3 dagen. Neem je de bus, trein en veerpont, duurt het volgens Adam en Veronika ongeveer 7 à 10 dagen. Maar, omdat het stel de tijd wil nemen, zijn ze dus al een tijd onderweg. "Ik denk dat we er ergens deze maand eindelijk zullen zijn", vertelt Adam.

"We proberen de reis zoveel mogelijk uit te rekken, de plekken die we onderweg tegenkomen te ontdekken. Het is geen race tegen de klok", legt hij uit. Het stel verblijft ten tijden van het interview al bijna een week in Turkije, sommige dagen focussen ze zich volledig op hun werk, de andere dagen hangen ze de toerist uit. "Het is een mix van werken en ontdekken."

Bron: Eigen foto Adam en Veronika in de trein in Budapest

Van Amsterdam Zuid naar Oost-Europa

Adam en Veronika begonnen de reis dus in Amsterdam. Op Amsterdam Zuid pakten ze de trein naar Praag. "Vanuit daar gingen we naar Slowakije." Het stel verbleef ongeveer een week in hun geboorteland om vrienden en familie te bezoeken. En daarna maakten ze zich op voor een kort tripje naar Hongarije. "Vanuit daar namen we de trein naar Roemenië, daar bleven we een nacht. De volgende dag gingen we door naar Moldavië."

Het eerste deel van de tocht was redelijk makkelijk, veel steden hadden ze al een keer eerder bezocht. En van een visum was ook geen sprake. "Voor die landen hebben we geen strak plan en blijven we soms iets langer of korter dan gedacht. Als een trein die we wilden nemen dan opeens toch niet gaat, dan is het geen probleem."

Communiceren met handen en voeten

Geen problemen met reisdocumenten dus. En enige bekendheid met die culturen was er ook al, totdat ze in Tiraspol - de hoofdstad van de staat Transnistrië - aankwamen. Dat is een gebied tussen Moldavië en Oekraïne dat zichzelf ziet als onafhankelijke staat met veel Russische invloed. "De staat wordt niet door veel andere landen erkend, maar het was erg interessant om een paar dagen op die plek te zijn."

Volgens het stel geeft de staat een inkijkje in hoe het is om in de voormalige Sovjet-Unie te leven. "De inwoners waren verbaasd om ons, toeristen, te zien." Communiceren was lastig, want Veronica en Adam spreken de voertalen in het gebied, Russisch en Roemeens, niet erg goed. Toch deden de Transnistriërs hun best om een praatje te maken. "Ze gebruikten dan hun handen, voeten, van alles om te communiceren."

Zonder visum Iran niet binnen

"Het is de afgelopen dagen nog best spannend geweest", vertelt Adam aan de telefoon. Het einde van het 'makkelijke en meest ontspannen' deel van hun reis leek toen namelijk te eindigen.

De twee digitale nomaden moesten namelijk wachten op een visum voor hun volgende bestemming, Iran. En dat bracht de nodige stress met zich mee. "Maar gelukkig hebben we vandaag een visum gekregen", zegt Adam opgelucht. Zonder visum mogen ze Iran namelijk niet betreden, wat zou betekenen dat ze de reis onverwachts over een andere boeg moesten gooien.

'Je kan niet alles plannen'

Maar de twee zijn dit soort problemen gewend. Eerder reisden ze, ook via land, naar Afrika, Oekraïne en Rusland. Uit die ervaringen weten ze dat het niet altijd in een keer goed gaat. "Het is daarom goed om te onthouden dat we dingen op verschillende manieren kunnen doen", vertelt Veronika.

"En je moet altijd een plan B hebben en flexibel zijn. Denk na over wat je gaat doen als de hotels vol zitten, als je geen visum kan krijgen of als er onverhoopt iets gebeurt. Je kan veel plannen, maar niet alles."

'Hopen dat de bus rijdt'

Met visum op zak, trokken Adam en Veronika de afgelopen dagen naar het zuiden van Turkije. Via die weg is het gelukt de grens over te steken en Iran te betreden, maar ook dat was dus nog een dingetje. Eerder hadden ze dit al voorspeld: "De grens tussen Turkije en Iran is niet 24/7 open en we hadden nog geen busrit geregeld. Je kunt ze niet online boeken. We moesten dus wachten totdat we er waren en hopen dat een bus reed."

"En in Iran hebben we geen internet, moeten we op zoek naar een locale simkaart, en hebben we een visum voor een exact aantal dagen", leggen ze uit. Maar het is dus goed gekomen. En nu is het de bedoeling om vanuit daar met een veerpont aan te komen in Dubai. Ze zouden er dan met ongeveer 6 uurtjes moeten zijn.

Volgende bestemming

Toch is dat ook nog spannend, de veerpont naar Dubai gaat vanuit het Iraanse Bandar Lengeh namelijk maar één keer in de drie dagen. Als ze die missen of als de veerpont vol zit, kan dat voor problemen met hun reisdocumenten zorgen. Ondanks dat blijven de twee reizigers optimistisch en verwachten Dubai zonder problemen te bereiken. "Het wordt het 61ste land dat ik ga bezoeken", vertelt Adam enthousiast.

"Ik denk dat we er 5 of 6 dagen zullen blijven." Het is voor beiden de eerste keer in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. "We willen hier zeker meer toeristische activiteiten doen, dan in de andere landen." Maar of het stel na Dubai klaar is met het reizen? Zeker niet, vertellen ze. "We willen graag doorreizen naar Azië."