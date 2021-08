De afgelopen weken zijn er meer zwangere vrouwen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Ze zijn vooral besmet met de deltavariant. Een zorgwekkende trend, waarschuwt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van het UMC Utrecht.

In het UMC Utrecht zijn afgelopen week al vier patiënten opgenomen, waarvan één op de intensive care ligt, vertelt Bloemenkamp.

Vroegtijdig bevallen

"De vrouwen hebben zuurstof nodig. Soms moeten we ze vroegtijdig laten bevallen, soms al vanaf 24 weken, om ervoor te zorgen dat ze weer beter worden. En soms worden vrouwen ook slechter na de bevalling en moeten ze daarna nog beademd worden", vertelt Bloemenkamp over de zwangeren in haar ziekenhuis.

Alle vrouwen die opgenomen worden hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook in andere ziekenhuizen neemt het aantal zwangeren dat naar het ziekenhuis moet door corona toe.

Deltavariant

De deltavariant is de grootste oorzaak van de nieuwe opnamen, zegt Bloemenkamp. "We zien dat deze variant vrouwen die zwanger zijn wat zieker maakt en daarom nemen die opnames dus toe."

Hoe kan het dan dat zwangere vrouwen zieker worden? "Ze zijn sowieso al gevoeliger voor een virusinfectie, omdat je lichaam topsport bedrijft. Je hart werkt harder en je longen ook. Daarnaast is je longinhoud ook kleiner, omdat je middenrif omhoog gaat tijdens je zwangerschap", legt Bloemenkamp uit.

Niet ingeënt

"Het lijkt erop dat ongeveer 20 procent van de zwangere vrouwen zich laat vaccineren", vertelt Bloemenkamp. Datzelfde ziet ze in Engeland, die iets voorlopen op ons omdat ze eerder te maken hadden met de deltavariant. 80 procent van de Engelse zwangere vrouwen met corona die in het ziekenhuis liggen, heeft geen vaccin gehad.

Mogelijk speelt de tegenstrijdige informatie over vaccinatie bij zwangerschap een rol in dat lage percentage. Zo zei ic-hoofd Diederik Gommers begin dit jaar dat als het mogelijk was, vrouwen beter konden wachten met vaccineren tot na de zwangerschap. Hij kwam daar later op terug. Inmiddels tonen meerdere studies aan dat vaccinatie bij zwangerschap juist aan te raden is.

'Laat je vaccineren'

Toch lijkt de eerdere informatie bij veel mensen nog steeds een rol te spelen in hun beslissing. Dat hoort Bloemenkamp ook in haar ziekenhuis. "Het is vaak de angst dat het kind er iets aan over houdt, en ik begrijp die angst ook wel. Maar eerst waren we voorzichtig, omdat je niet zomaar onderzoek gaat doen met zwangere vrouwen. Maar inmiddels is het bijvoorbeeld onderzocht met grote groepen vrouwen in Amerika."

Volgens haar is er maar één oplossing om ervoor te zorgen dat je niet in het ziekenhuis terechtkomt als je zwanger bent. "Vaccineren is het antwoord. Dat geldt ook voor zwangeren. Ze zijn ongeveer zo kwetsbaar als een 60-jarige met overgewicht." Daarnaast weten we dat corona ook bij het kindje terecht kan komen. "Maar we weten nog niet of het kindje daar bijvoorbeeld iets aan overhoudt."