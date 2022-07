Korter douchen, minder vaak de tuin sproeien en geen opblaaszwembaden meer in de tuin. Stuk voor stuk maatregelen die nodig zijn om een drinkwatertekort te voorkomen. "Oneindige hoeveelheden water uit de kraan zijn geen vanzelfsprekendheid meer."

Waterbedrijf Vitens, drinkwaterleverancier van zo'n 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies, roept de mensen op om zo zuinig mogelijk met water om te gaan.

'Het is echt vijf voor twaalf'

"Vroeger kon het niet op. Water was een oneindige bron, maar we zien nu dat dat niet meer kan", zegt Doeke Schippers van Vitens.

Schippers maakt zich zorgen over de komende hittegolf, die nu al op veel plekken in Europa voor extreme situaties zorgt. "We moeten voorkomen dat in Nederland de bodem van de waterreservoirs in zicht komt en er een einde komt aan ons geweldige watersysteem. Het is echt vijf voor twaalf."

Kort douchen, 's nachts sproeien en zo min mogelijk zwembadjes

Schippers vraagt de consument 'wijs' te zijn. "Want water is een schaars goed geworden. Daarom roepen we mensen op om zo kort mogelijk te douchen en de tuin alleen te sproeien tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends, want overdag verdampt onnodig veel sproeiwater in de brandende zon.

Ook raadt Schippers af om een opblaasbadje in de tuin te zetten. "En als mensen toch een zwembad willen vullen in de tuin, dan hoop ik dat ze het water zo min mogelijk verversen." Bij een groter zwembad kan je het water beter zuiveren met een pomp. "Zet een voetenbadje bij het zwembad, zodat het water minder snel vies wordt en dek het zwembad af als je er niet in zwemt."

Onnodig advies

Het is niet de eerste keer dat Nederland te maken krijgt met extreme droogte. 2 jaar geleden deden waterbedrijven dan ook eenzelfde oproep.

Onnodig, vindt hoogleraar Waterbeheer Piet Verdonschot: "Want eigenlijk is er water genoeg. We gaan er alleen niet goed mee om. In plaats van dat we ons water vasthouden, laten we het steeds weglopen. En hierdoor moeten we voortdurend noodmaatregelen treffen."

Daarom moet het roer om, zegt de ecoloog

"Laten we het overschot van het water dat valt in het najaar en in het voorjaar op de Veluwe opvangen, in plaats van dat we het laten weglopen", stelt Verdonschot voor.

"Dit is wat ze willen doen op de Veluwe met het idee van de Nationale Gieter", vervolgt hij. "Zo zouden we hier onder de grond wel 300 miljard liter water op kunnen slaan, wat vervolgens weer in droge periodes gebruikt kan worden. Maar dat kan alleen als we het watersysteem maken voor de ruimtelijke ordening van Nederland."

Slecht waterbeheer kan leiden tot een ramp

De nood voor het opslaan van water dit hoog. "Als we dit niet doen, denk ik dat we op termijn een ramp krijgen", waarschuwt Verdonschot.

"Als we niets doen krijgen we een situatie als op de Povlakte, waar je nu kan lopen door de voormalige rivier. Als we niets doen dan verzilt westelijk Nederland en wordt het drinkwater vergiftigd."

Waarom droogte een probleem is en hoe we het oplossen

Water negen keer duurder

Ook zou het verhogen van de prijs voor water ervoor kunnen zorgen dat de consument er zuiniger mee omgaat. 1000 liter water kost nu 0,72 cent. "Door zo'n lage prijs beseffen mensen misschien niet hoe waardevol het is", zegt Schippers.

"Uit onderzoek blijkt dat mensen pas zuiniger met water omgaan als het negen keer zo duur wordt. Dat zie je nu ook met het gebruik van gas. Nu de gasprijs enorm is gestegen, zie je pas dat mensen naar mogelijkheden grijpen om te besparen."

Schoon drinkwater is een recht

Toch wil Schippers de prijs niet zomaar verhogen. "De prijs is zo laag omdat we willen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater, dat is een recht."

Maar helemaal uitsluiten doet hij een prijsverhoging ook niet. "Dat hangt af van het klimaat. Het weer wordt steeds extremer en we zullen met nog meer droogte te maken krijgen. Dus het kan snel gaan voordat we in een situatie komen waarin er voor iedereen niet meer dan een basishoeveelheid water beschikbaar is. En als je extra wilt, zul je dat voor een hogere prijs moeten bijkopen."