De aarde warmt op, dus de ijskappen en gletsers smelten. En tóch is er minder smeltwater in het IJsselmeer te vinden. "Het klinkt tegenstrijdig, maar het is toch echt zo", zegt Niko Wanders, docent hydrologie aan de Universiteit van Utrecht.

Ondernemersorganisatie LTO Noord heeft een lobby gestart vanuit hun vrees voor een tekort aan zoet water in West-Friesland. Zij zijn namelijk bang dat er door een te laag waterpeil in het IJsselmeer de boeren een beregeningsverbod krijgen. "Juist in West-Friesland hebben we een groot tuinbouwgebied en hebben we dit water nodig", zegt Trudy Buysman van LTO Noord.

Herkomst van het water

Een deel van het water wat in het IJsselmeer ligt, heeft zijn thuishaven in de Rijn. "Vanuit daar gaat het water door de IJssel naar het IJsselmeer toe", vertelt Niko Wanders. "Het water komt echter niet alleen vanuit de Rijn, want het andere deel is natuurlijk de regen die valt", voegt de docent hydrologie toe.

Het water dat in het IJsselmeer ligt wordt onder andere gebruikt voor de landbouw, natuur, industrie en drinkwater in Noord-Nederland. Wanneer het waterpeil te laag is, kan dit water niet gebruikt worden en dit leidt tot tekorten, zoals waar LTO vreest.

Wat-er gebeurt

Maar hoe zit het dan met die tekorten aan water in het IJssel? Door de opwarming van de aarde zal er in de Alpen minder sneeuw vallen en de sneeuw die er is, zal eerder smelten. Dit heeft als gevolg dat het smeltwater eerder richting Nederland komt. Er komt dus uiteindelijk minder smeltwater in het IJsselmeer.

"En we zien de afgelopen 100 jaar al 2 weken opschuiving in die tijd, dus we moeten langer doen met dezelfde voorraad water dat in het IJsselmeer ligt", zegt Niko Wanders.

Als ze definitief zijn verdwenen

Op korte termijn heeft de opwarming van de aarde volgens de docent hydrologie een positief effect: "De gletsjers smelten meer af, dus er is meer smeltwater." Echter kunnen we dus op lange termijn negatieve gevolgen gaan verwachten.

"Als de gletsjers eenmaal verdwenen zijn, helpen ze ons niet meer omdat ze niet meer kunnen smelten."