Wie de auto gebruikt kan het beamen: een ritje kost steeds meer geld. En dan is er nog het milieu dat eronder lijdt. Sommige mensen maken daarom bewust de keuze om de auto nooit meer te gebruiken. Zij zoeken andere manieren van vervoer.

Zo stapt Max (67) vaak op de fiets of in de trein, en hebben Janneke (37) en haar man allebei een elektrische bakfiets aangeschaft om zichzelf te verplaatsen.

De auto als gewoonte

"Ik heb 30 jaar een auto gehad en ik was er verslaafd aan. Het was een soort gewoonte geworden", vertelt Max Sipkes. "Ik had geeneens een fiets. Ik woonde wel in de stad, maar ook voor de supermarkt op 400 meter afstand pakte ik de auto."

Toen hij 13 jaar geleden naar de binnenstad van Haarlem verhuisde, besloot hij de auto te laten staan. "Ik dacht: is het eigenlijk wel nodig? Laat ik het eens een paar maanden zonder proberen. En dat bleek makkelijker dan gedacht."

'Trein rijdt wel op tijd'

"Ik ben erachter gekomen dat ik die auto niet echt nodig heb", vertelt Max. "Er zijn ontzettend veel manieren om ergens te komen, zoals met de fiets, het openbaar vervoer of een taxi."

"Je bent geneigd om af te gaan op alle berichten over de trein die altijd te laat is, maar mijn ervaring is dat de trein vaker op tijd rijdt dan als ik met de auto ga. Met de auto sta je ook heel vaak in de file."

Lastig om fiets mee te nemen

Hij vindt het wel jammer dat het soms lastig is om zijn fiets mee te nemen in de trein. "Als ik mijn dochter bezoek, moet ik fietsen vanaf het station, maar dat wordt echt ontmoedigd. Doordeweeks mag het maar een paar uur per dag en in het weekend staat één coupé stampvol met fietsen."

Als hij écht verre afstanden moet afleggen, maakt Max gebruik van een deelauto-service. "Maar dat doe ik denk ik maar vijf keer per jaar."

Plan voor tweede auto

Voor Janneke Postulart en haar gezin was er een andere reden om in 2018 de auto de deur uit te doen. "Eigenlijk waren we van plan om een tweede auto aan te schaffen. We hebben allebei een eigen bedrijf en reden veel op en neer. Naar werk, naar de opvang, naar de school van de kinderen."

Maar toen Janneke zich verdiepte in hoe ze het beste kon verduurzamen, zag ze dat de grootste slagkracht bij de auto lag. "In overleg hebben we de auto toen weggedaan. In plaats daarvan namen we een elektrische bakfiets."

Ritje van 200 meter

Ze spraken af om het een halfjaar vol te houden, dan zouden ze die bakfiets in ieder geval hebben terugverdiend. "We zeiden: 'Als het niet lukt, kunnen we alsnog een auto nemen', maar de auto is niet meer teruggekomen." Inmiddels heeft Janneke al ruim 20.000 kilometer afgelegd zonder auto.

Sinds een tijdje hebben zij en haar man allebei een elektrische bakfiets, waar ze bijna alles mee doen. "Ik had gelezen dat de meeste autoritten onder de 5 of 10 kilometer zijn. Dat was bij ons echt zo. Je stapt in de auto voor de supermarkt die 200 meter verderop zit. School en werk liggen ook binnen 6 kilometer."

In oplossingen denken

"Voordat we de beslissing namen, hebben we een lijst gemaakt met voor- en nadelen", vertelt Janneke. "Voor alle nadelen was een oplossing te bedenken. Als je kind bijvoorbeeld een keer ziek is, is er altijd wel iemand in de buurt die kan helpen. En als het een keer regent, werkt fatsoenlijke regenkleding prima."

"Er is ook een groot voordeel dat ik niet had voorzien", vervolgt ze. "Het fietsen werkt heel goed om mijn hoofd leeg te maken. In de auto was ik vaak gestrest. Ik kan op sommige dagen met gemak 40 kilometer fietsen zonder dat ik er erg in heb. Maar dat is misschien ook wel makkelijker als je van dorp tot dorp fietst, in plaats van in de drukke stad."

Stok achter de deur

Dat is dan ook een van de weinige dingen waar Janneke en haar gezin tegenaan lopen. Het openbaar vervoer in het Limburgse Sint Odilienberg is niet altijd even toegankelijk. "In de avonduren kan het best lastig zijn, omdat de bus dan maar één keer per uur rijdt. Je moet goed plannen."

Maar dat zorgt er niet voor dat ze terugverlangt naar haar auto. "Ik zou mensen aanraden om het te proberen. Maar dan moet je wel echt de auto weg doen, als een soort stok achter de deur. Anders is het te verleidelijk om alsnog te auto te pakken."