Den Haag stopt met het gebruik van Duomix, materiaal dat vaak gebruikt wordt voor wandel- en fietspaden, omdat er twijfels zijn over de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. "Voldoende reden om te zeggen: 'Laten we dit niet meer gebruiken.'"

Bij de gemeente Den Haag kwamen klachten binnen van gebruikers van het Koningsplein in de Hofstad, een plein waar sinds kort Duomix ligt. "Kinderen die op het plein speelden kregen traanogen en hoestbuien door opwaaiend stof. Dat was voor ons aanleiding om te kijken: wat is Duomix nou eigenlijk?", legt wethouder Robert Barker (Buitenruimte, Dierenwelzijn en Milieu) uit.

'Zwaar vergiftigd'

Lammert Winters speelde tot voor kort wekelijks jeu de boules op het bewuste plein. Een toevallige voorbijganger wees hem op het gevaar: "Wij werden er op attent gemaakt door iemand die hier ook in de buurt woont, een geoloog. Hij zei: 'Weten jullie wel dat dit zwaar vergiftigd is?' Wij wisten dat niet, toen zei hij: 'Dat is afval van de Hoogovens, slakken zijn dat.'"

Duomix is een halfverharding dat bestaat uit een mengsel van staalslak en gekorreld hoogovenslak, bijproducten die vrijkomen bij de productie van staal. Het wordt vaak gebruikt voor de aanleg van fiets- en wandelpaden, maar ook om bijvoorbeeld snelwegen op te hogen. In Duomix zit onder meer het voor de mens gevaarlijke element Vanadium. Een te hoge opname van dit element kan bronchitis en longontstekingen veroorzaken.

Brief aan raadsleden

Toch voldoet Duomix aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit en aan de eisen voor een kwalitatief goed product. Maar de gemeente heeft na de klachten navraag gedaan over het gebruik ervan, onder andere bij het RIVM. "Zij hadden onderzoek gedaan in Drenthe bij fietspaden. Daaruit bleek dat er wel degelijk zorgen zijn rond het gebruik van Duomix", vertelt wethouder Barker.

Aan de hand van deze nieuwe informatie heeft hij een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin staat dat de gemeente de Duomix halfverharding gaat vervangen op het Koningsplein. Bovendien zal de gemeente dit product nu niet meer toestaan in de stad. "De zorgen voor milieu en gezondheid zijn gewoon te groot en daarom kiezen we ervoor om Duomix niet meer aan te schaffen."

'Buitenspelen veel te link'

Direct aanwonenden van het Koningsplein kregen dinsdag een brief waarin de gemeente aankondigt de Duomix op 15 april te verwijderen. Buurtbewoner Krijn van Rijn is kritisch op de gemeente: "Ik vind dat de gemeente niet alert is, niet controleert wat voor materialen ze gebruiken.

"Het raakt mij enorm", vervolgt de buurtbewoner. "Mijn kleinkinderen spelen hier ook als ze op bezoek zijn." Voorlopig mogen de kinderen daarom voorlopig niet meer van hem spelen op het Koningsplein. "Dat is veel te link."

Bekijk ook Omwonenden Tata Steel willen heropening onderzoek na opgedoken rapport over kankerverwekkende stoffen

Landelijk stoppen met Duomix?

Wethouder Barker stelt dat de gemeente niet op de hoogte was van de schaduwzijden van Duomix. "Ik denk vanuit het voorzorgsprincipe dat je echt wel vragen kan stellen bij dit middel. En dat hebben we in Den Haag concreet gemaakt: je weet dat kinderen er last van hebben en dat er zorgen zijn rond het milieu. En volgens mij is dat voldoende reden om te zeggen: 'Laten we dit in ieder geval in bepaalde toepassingen niet meer gebruiken.'"

Hij pleit er zelfs voor dat Duomix landelijk niet meer gebruikt wordt. "Ik vind dat het niet meer zou moeten worden toegestaan."