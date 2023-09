Nu bekend is geworden dat al in 1975 duidelijk was dat er kankerverwekkende stoffen werden gemeten rondom Tata Steel, wil actiegroep Frisse Wind dat onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heropend wordt.

Bestuurslid van bewonersvereniging Frisse Wind, John Beer, uit de omgeving van Wijk aan Zee, vindt het onbegrijpelijk waarom het door EenVandaag opgedoken rapport uit de jaren 70 niet eerder boven water is gekomen. "Het is hele specifieke informatie die volgens deskundigen heel erg relevant is en een vreselijk beeld van blootstelling laat zien."

'Geloofwaardigheid is aan de orde'

Volgens Beer, die naast bestuurslid ook letselschadeadvocaat is, is dit nieuwe rapport reden om het onderzoek van de OVV naar 'Industrie en Omwonenden' te heropenen.

"Dit rapport had niet misstaan in het onderzoeksmateriaal dat voor de Onderzoeksraad beschikbaar was. Ik zou zeggen 'heropen uw onderzoek, want u kunt het niet voor uw verantwoording nemen om een rapport te handhaven waarin staat dat de overheid pas sinds 2018 op de hoogte was van structurele problematiek'. Dat kun je niet volhouden. De geloofwaardigheid van de Onderzoeksraad is hier ook aan de orde."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen John Beer van Frisse Wind vertelt waarom hij wil dat het onderzoek wordt heropend

Burgers beter beschermen

De OVV deed afgelopen jaren onderzoek naar 'de bescherming van omwonenden van bedrijven tegen nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan industriële emissies', waaronder Tata Steel.

De conclusie was dat burgers beter beschermd moeten worden tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. "Door een gebrek aan kennis, capaciteit en gevoel van urgentie reageert de overheid vaak reactief. Zo kan schadelijke uitstoot lang voortduren", staat in het rapport.

Nog meer rapporten

Volgens Beer is het nu dus noodzakelijk dat het onderzoek heropend wordt met het nieuw opgedoken rapport uit de jaren 70. "Een onderzoeksraad die hoogstaand feitenonderzoek doet, zou ook naar boeven kunnen brengen waarom er sinds 1975 niks met dit rapport gebeurd is. Onder wiens verantwoordelijkheid is dat gebeurd? Zijn er activiteiten ondernemen waardoor niemand wist dat dit rapport er was?"

Volgens de bestuurder van Frisse Wind is het belangrijk om te weten welke onderzoeksrapporten er nog meer zijn: "Dit onderzoek refereert aan metingen in 1971, waar zijn die? Die zou ik gewoon willen zien. Het rapport uit 1975 eindigt met de zinssnede dat het onderzoek zal worden voortgezet. Waar is dat vervolgonderzoek? Wie waren er verantwoordelijk?"

'Ligt buiten onderzochte periode'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat in het rapport 'Industrie en Omwonenden' naar de huidige omgevingsvergunning van Tata Steel is gekeken. "Het nu gepubliceerde rapport uit 1975 ligt buiten de door de Onderzoeksraad onderzochte periode", reageert de OVV.

De OVV vindt dat bedrijven de verantwoordelijkheid moeten nemen om meer inzicht te geven in de bijdrage van hun uitstoot aan de gezondheidsrisico's van omwonenden. "Daar moeten zij een actievere rol in spelen, ook als deze pas later schadelijk blijkt te zijn." De OVV wil het onderzoek nog niet heropenen.

Alvleesklierkanker

De informatie uit het opgedoken onderzoek uit de jaren 70 zet ook Ada Annes opnieuw aan het denken. De man van Ada, Cor, heeft 10 jaar bij Hoogovens gewerkt, toen hij in 1998 op 42-jarige leeftijd overleed.

"Hij kreeg alvleesklierkanker en na 10 maanden hebben we de hoop opgegeven." De familie van Cor heeft zich altijd afgevraagd hoe een gezonde man van 42 jaar ineens zo snel ziek kan worden. "Je gaat op een gegeven moment toch nadenken, voor wat voor bedrijf heeft hij eigenlijk gewerkt?"

Bron: EenVandaag Ada Annes

Onwetendheid

Nu bekend is geworden dat al in 1975 onderzoek is gedaan naar de uitstoot van kankerverwekkende stoffen rondom de staalfabriek, heeft Ada nog meer twijfels.

"We dachten dat hij gewoon in een gezond bedrijf aan het werk was, maar we weten het niet. Dat is voor ons nog steeds een vraagteken. Mijn man was daar niet gaan werken als dit toen al bekend was, maar dit hebben we nooit geweten."