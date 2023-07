Als het aan kiezers ligt, wordt Pieter Omtzigt of Klaas Dijkhoff de nieuwe premier van Nederland. Over Caroline van der Plas in die functie, zijn een stuk minder mensen enthousiast.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.076 leden van het Opiniepanel. Mark Rutte maakte vanochtend bekend dat hij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen geen lijsttrekker van de VVD wordt en dat hij de politiek gaat verlaten. Voor het eerst in jaren krijgt Nederland dus een andere premier.

Daadkrachtig en eerlijk

Die nieuwe minister-president moet volgens de meeste mensen vooral daadkrachtig zijn, ook als dat betekent dat er impopulaire besluiten worden genomen. Het is deze eigenschap die door veel kiezers al langere tijd wordt gemist bij veel Haagse politici.

Ook vinden velen het belangrijk dat de nieuwe politiek leider verbindend is en ervaring heeft in de politiek. En, zo schrijven veel deelnemers specifiek, een nieuwe premier moet 'eerlijk' zijn. Een eigenschap die velen bij Rutte misten.

Pieter Omtzigt

Het is in de eerste plaats Pieter Omtzigt, nu onafhankelijk Kamerlid, die in de ogen van de kiezers geschikt is om Mark Rutte op te volgen als leider van een kabinet. Meer dan de helft (56 procent) zou het acceptabel vinden als hij die functie gaat vervullen. "Hij heeft daadwerkelijk het belang van de bevolking voor ogen tijdens zijn werk", schrijft iemand.

Omtzigt doet het goed bij kiezers van verschillende partijen: zo wordt hij gedragen door JA21- en BBB-stemmers, maar ook door die van de SP en GroenLinks. Op enige afstand volgt voormalig VVD-minister en Kamerlid Klaas Dijkhoff. Hij kan op steun van iets minder dan de helft (46 procent) van de kiezers rekenen; hij doet het minder goed bij linkse kiezers.

Minderheid vindt Van der Plas acceptabel als premier

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas scoort een stuk lager. Ongeveer drie op de tien 29 procent) vindt haar acceptabel. Tegenstanders kunnen zich niet vinden in haar standpunten en ook wordt door velen genoemd dat ze nog niet genoeg ervaring heeft in de politiek om ons land op het internationale toneel te vertegenwoordigen.

Ook Frans Timmermans wordt door 29 procent als acceptabele minister-president gezien. VVD-Justitieminister Dilan Yeşilgöz doet het net iets beter: een derde (33 procent) ziet in haar een geschikte nieuwe premier.

Wie vinden mensen wel en niet acceptabel als premier?

Zorgen over VVD-leiderschap

Nu Rutte niet beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap van de VVD bij de komende verkiezingen, maakt de helft van de mensen die nu op de VVD willen stemmen (51 procent) zich er zorgen over of de partij wel een geschikte nieuwe opvolger gaat vinden. Sommige kiezers noemen het vertrek 'onvermijdelijk', maar beschrijven hem vooral als 'staatsman' die veel voor het land en voor de partij heeft betekend.

Klaas Dijkhoff is onder VVD-kiezers ook voor de functie van partijleider het meest populair, negen op de tien (90 procent) van de kiezers zouden hem acceptabel vinden, maar velen verwachten niet dat hij terugkomt in de politiek. En ook hier doet Yeşilgöz het goed: driekwart (75 procent) van de VVD-kiezers zou haar geschikt vinden. Ze heeft volgens kiezers inmiddels genoeg ervaring en wordt doortastend en zelfverzekerd gevonden.