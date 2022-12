Na deskundigen willen nu ook de afvalbedrijven dat er normen komen voor giftige stoffen in compost. "De overheid moet dat duidelijk maken, daar gaan we graag over in gesprek", zegt voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Afvalbedrijven.

Compost gemaakt van gft die je gebruikt in je tuin is mogelijk vervuild met meerdere giftige stoffen, bleek uit onderzoek in opdracht van EenVandaag. In onderzocht compost werden PFAS, resten van bestrijdingsmiddelen en zware metalen gevonden.

'Lichte concentraties'

"Het zijn hele herkenbare resultaten", zegt voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Afvalbedrijven. "We zien dat afval de spiegel van de samenleving is. Alles wat er in de samenleving wordt gebruikt aan stoffen, zie je in lichte concentraties in het afval terug."

Van der Ham wil wel benadrukken dat het lage concentraties zijn die er zijn gevonden. "Het is dus nog niet een onmiddellijk gevaar, zeggen ook het RIVM en de Wageningen Universiteit, maar het hoort er niet in. Wij zeggen ook als vereniging dat de overheid er samen met Europese overheden voor moet zorgen dat de pesticiden en de PFAS moeten worden teruggedrongen."

Bekijk ook Regels voor gifstoffen in compost moeten beter en scherper, zeggen deskundigen

Het proces versnellen

Volgens Van der Ham zijn er verschillende manieren om dat te doen. "We begrepen dat Nederland volgend jaar met een aantal andere landen uit de Europese Unie het initiatief neemt om de PFAS terug te dringen. Om producten waar dat in zit gewoon te verbieden", vertelt hij. "Dat juichen wij van harte toe."

"Maar we zien wel dat dat soort processen heel lang duren, nog een paar jaar", voegt de voorzitter toe. "Wij roepen om dat te versnellen. Want hoe langer je dit nog gebruikt, hoe langer dit soort stoffen in je afval terecht komen."

Normen strenger handhaven

"Ten tweede willen we dat er iets wordt gedaan aan die pesticiden. Daar moet het ministerie van Landbouw paal en perk aan stellen", zegt Van der Ham. "Gisteren zagen we de uitspraak van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, red.) dat we er 'eens' naar moeten gaan kijken. Nou, dat moeten we echt gaan doen en fors beperken."

Van der Ham vindt ook dat we strenger moeten zijn in wat we toelaten in ons huis-, tuin- en keukenafval. "De normen die daar voor zijn, worden niet streng genoeg gehandhaafd. Als we dat strenger doen, kunnen we compost schoner maken dan het nu al is."

Overheid aan zet

Volgens Van der Ham ligt er ook een rol bij de afvalverwerkers, maar is vooral de overheid aan zet. "Afvalverwerkers kunnen heel goed processen toepassen bij het afval zodat dat soort producten minder aanwezig zijn. Maar als je het er echt helemaal uit wil halen, zal je aan het begin van de pijp moeten zitten. Daar is het aan de overheid."

Ook de communicatie naar burgers toe over het feit dat deze stoffen in afval zitten, ligt volgens de voorzitter bij de overheid. Hij wil er dan ook graag over in gesprek en daarbij zou het helpen als er ook normen komen voor PFAS en pesticiden. "De normering voor dit soort stoffen komt van de overheid. Hoe duidelijker ze dat maakt, hoe makkelijker je het kan communiceren", zegt hij. "Zolang mensen maar weten dat je nog steeds compost in je tuin kan gebruiken."

'Onacceptabel'

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema zegt in een reactie de details van het EenVandaag-onderzoek niet te kennen, maar dat als er wettelijke normen worden overschreden, het onacceptabel is. Het ministerie voegt toe dat er sinds kort meer aandacht is voor de aanwezigheid van PFAS en pesticiden in compost.

"Een opeenstapeling van deze stoffen is voor de bodem niet bevorderlijk", zegt de minister. "Daarom zetten we ons in voor het minimaliseren van het gebruik daarvan." Over het aanscherpen van de wetgeving en normen spreekt de minister niet