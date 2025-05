Dossier PFAS Laatst bijgewerkt: 13 mei

PFAS is een verzamelterm voor een groep van duizenden chemische stoffen met bijzondere eigenschappen. Ze zijn stabiel en stoten zowel water als vetten af. Daarom worden ze in allerlei producten verwerkt, zoals koekenpannen en make-up. Maar er zijn ook zorgen: van een aantal van deze stoffen is namelijk bekend dat ze een schadelijk effect hebben op mens en milieu.