Er is sprake van een 'gascrisis', aldus het kabinet. Het laat daarom de kolencentrales tot 2024 op een hogere capaciteit draaien om elektriciteit op te wekken. Het besluit komt voor energie-expert René Peters niet als een verrassing.

Hij weet wat de kolencentrales ons opleveren. "En het is een van de de makkelijkste maatregelen die minister Rob Jetten kon nemen, want het is relatief makkelijk te organiseren." Hij beantwoordt 5 vragen over de beslissing van de minister van Energie en Klimaat.

Hoeveel winnen we ermee?

Door de drie kolencentrales die we in Nederland hebben weer op volle kracht te laten draaien, winnen we volgens Peters zo'n 2,5 miljard kubieke meter gas op jaarbasis. "Al duurt het natuurlijk nog even voordat ze op 100 procent kunnen draaien, dat is niet van vandaag op morgen", vult Peters aan.

"2,5 miljard kubieke meter gas, dat is zo'n 6 procent van ons totale gasverbruik. We verbruiken in Nederland zo'n 40 miljard kubieke meter gas per jaar."

Is 6 procent op ons totale verbruik niet wat weinig?

"Ik begrijp dat dat het als weinig klinkt", zegt Peters. Het Russische gasbedrijf Gazprom kondigde in mei aan voor een groot deel de gaskraan naar Europa dicht te draaien. Nederland kreeg zo'n 6 miljard kubieke meter gas per jaar vanuit Rusland.

"Als je het op die manier bekijkt, is 2,5 miljard kuub toch aanzienlijk. Door de kolencentrales krijgen we een derde van het gas wat we eerst uit Rusland kregen", aldus Peters.

Welke andere opties zijn er om gas te winnen?

Naast het openen van kolencentrales zijn er nog een aantal andere opties, zegt de energie-expert. "We kunnen gaan boren op kleine gasvelden, op land of op zee. Maar daarbij ben je wel afhankelijk van vergunnigen."

"We kunnen ook meer Lng, vloeibaar gas, importeren. De Lng-aankoop gaat wel door, maar heel Europa is hiernaar op zoek. Dat maakt het best lastig om het voor een redelijke prijs in te kopen. En we moeten natuurlijk besparen."

Milieuorganisatie Greenpeace hamert op besparen. Hadden we die 2,5 miljard kuub niet kunnen winnen door de thermostaat een graadje lager te zetten?

"We hadden die 2,5 miljard kuub niet met z'n allen kunnen besparen. Besparen moet absoluut, maar huishoudens verbruiken in totaal 10 miljard kuub per jaar", zegt Peters.

Hij rekent uit: "Dan hadden we 25 procent moeten besparen, dat is wel echt een uitdaging en niet realistisch. Dan moet je meer doen dan de thermostaat een graadje lager zetten. Maar vergeet niet dat we al best wat gas hebben bespaard deze winter omdat de prijzen zo hoog waren. Daardoor hebben mensen de verwarming ook lager gezet."

Kolencentrales op volle toeren laten draaien is nadelig voor de CO2-uitstoot. Komen hierdoor onze klimaatdoelen in gevaar?

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat in 2020 een CO2-reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 het minimum is voor de Staat om aan die zorgplicht te voldoen. Vorig jaar werd het doel uit de Urgenda-klimaatzaak niet gehaald. De uitstoot ging met 23,9 procent omlaag ten opzichte van 1990, blijkt uit voorlopige cijfers van statistiekbureau CBS.

Peters verwacht dat de klimaatdoelen niet in gevaar komen door het openen van de kolencentrales. "Het is vooral voor de korte termijn, om deze winter door te komen. Voor de lange termijn is het van belang te kijken naar duurzame energie zoals windmolens."