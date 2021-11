De kogel is door de kerk: als eerste stad van Nederland gaat Rotterdam vanaf 1 januari met opkoopbescherming beleggers weren van de woningmarkt. Starters moeten zo een betere kans krijgen om een koophuis te vinden. "Blij dat het eindelijk een feit is."

"In de wijk Charlois is het afgelopen jaar maar liefst 90 procent van alle huizen gekocht door een particuliere belegger", vertelt Bas Kurvers, wethouder Wonen in Rotterdam. Geen gezinnen of starters dus, maar investeerders die de woning willen verhuren om er aan te verdienen.

Voorbehoud financiering

Makelaar Daan Kardol ziet het voor zijn ogen gebeuren; starters die de dupe worden van het bod van beleggers. Vaak hebben die gunstigere voorwaarden wat de verkoop aan een starter minder aantrekkelijk maakt. "Ook al biedt een belegger misschien niet eens altijd een hogere prijs."

"Zo laten beleggers makkelijk een voorbehoud financiering vallen", geeft de makelaar als voorbeeld. "Dan heb je een nadeel als starter, want die wil dat voorbehoud wel maken. Maar een verkoper kiest liever voor zekerheid."

Malafide beleggers

"Het zijn vooral malafide beleggers die we zo de pas af willen snijden", zegt Kurvers. "Ze vragen een te hoge huur voor de woning, steken geen geld in onderhoud en zijn niet betrokken bij de Vereniging van Eigenaren. Dat zorgt voor verloedering in de wijk."

"Doordat appartementen soms per kamer worden verhuurd, verhuizen huurders vaak ook weer snel. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Mensen groeten elkaar niet meer en voelen zich niet betrokken bij hun buurt."

Opkoopbescherming

Daar moet verandering in komen, vindt de wethouder. Per 1 januari voert Rotterdam als eerste gemeente de opkoopbescherming in. Door deze maatregel kun je in 16 Rotterdamse wijken alleen nog maar een huis kopen als je er zelf gaat wonen. Zo komen beleggers er niet tussen.

"Een huis is om in te wonen, niet om geld aan te verdienen", zegt Kurvers. "En als de markt het niet zelf oplost heb je een sterke marktmeester nodig, dus dat ben ik dan maar."

'Jarenlang hard voor gemaakt'

De Vereniging Eigen Huis is blij met de regeling, zegt directeur Cindy Kremer: "Hier hebben we ons jarenlang hard voor gemaakt. We krijgen heel veel signalen van onze leden dat ze kansloos zijn tegenover beleggers, dus we zijn blij dat de opkoopbescherming nu een feit is."

"De opkoopbescherming regelt dat een woning alleen mag worden gekocht door iemand die er zelf ook gaat wonen, waardoor particulieren meer kans krijgen op een betaalbare woning. Dat is een hele goede zaak."

Verschil in prijsstijgingen

Maar of het ook veel uit gaat maken voor de prijzen van de woningen, betwijfelt Kremer. Volgens haar zijn door het beperkte woningaanbod de prijzen sowieso op dit moment 'gewoon heel erg hoog'. "Zolang er zo'n groot tekort is aan woningen zal het qua prijsstijgingen niet veel uitmaken."

"Maar waar starters ook mee te maken hebben is dat de woningen voor hun neus worden weggekaapt worden door beleggers. Dus ook al kunnen ze het betalen, ze komen gewoon niet eens aan bod. Daar kan nu iets aan worden gedaan."

Minder huurwoningen

Makelaar Kardol verwacht ook wel dat de opkoopbescherming effect gaat hebben voor starters. Toch ziet hij ook nadelen: "Er is een kwetsbare doelgroep die geen huis kan kopen maar juist op zoek is naar een betaalbare huurwoning. Door de opkoopbescherming zal het aanbod van huurwoningen alleen maar verminderen."

Daarbij heeft hij het bijvoorbeeld over studenten die met het huidige woningaanbod maar moeilijk aan een kamer kunnen komen. "Op deze manier zullen de huurprijzen niet naar beneden gaan. Dat willen we ook niet." Hij hoopt dat de gemeente voor de gedupeerde groepen een alternatief kan bieden.

Stap in de goede richting

"We willen dat er werk gemaakt wordt van een verhuurdersvergunning, zodat we ook misstanden die daar reeds bestaan echt stevig aanpakken." Met de ingang van de opkoopbescherming hoopt hij in ieder geval al een stap in de goede richting te maken: "Ik hoop en verwacht dat het starters een betere kans gaat geven wanneer ze niet meer worden overboden door beleggers."

Alles wat nog tot de ingangsdatum van 1 januari wordt verkocht, blijft volgens Kurvers geldig. Proberen beleggers dan niet nog snel hun slag te slaan? Makelaar Kardol: "We merken wel dat beleggers nu nog snel woningen proberen te kopen."