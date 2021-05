Het lukt de overheid al 10 jaar op rij niet om kinderen uit arme gezinnen aan het sporten te krijgen, terwijl er veel geld in wordt geïnvesteerd. Buurtsportcoach Pim staat voor een uitdaging: hoe krijg je deze kinderen aan het sporten?

Pim de Ruijter is buurtsportcoach in Nijmegen. Hij werkt al 3 jaar lang in Dukenburg, één van de vijf wijken waar gratis activiteiten worden georganiseerd. Zo kunnen kinderen zich drie keer per week inschrijven om samen te sporten.

Drempels om te sporten

"Kinderen op de basisschool willen altijd sporten," zegt Pim, "maar soms zijn die mogelijkheden er niet. Door bijvoorbeeld een taalachterstand, cultuurverschillen of simpelweg geen vervoer naar de sportclub. Dat kan als een drempel voelen."

Volgens hem is het soms best lastig om kinderen uit arme gezinnen te bereiken. "Hun ouders hebben geen geld om de contributie en sportkleding te betalen. Ze weten vaak niet dat er bij elke gemeente potjes zijn waar ze gebruik van kunnen maken. Ik ben er als buurtsportcoach om ze daarop te wijzen."

Bron: EenVandaag Een sportactiviteit in de Nijmeegse wijk Dukenburg

Sociaaleconomisch milieu

Kinderen uit arme gezinnen sporten minder dan kinderen uit rijke gezinnen, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, in opdracht van onder meer het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Tien jaar geleden was er een soortgelijke conclusie uit het onderzoek.

Minder dan de helft van de kinderen tussen de 4 en 11 jaar uit arme gezinnen, sport wekelijks. Driekwart van de kinderen uit rijke gezinnen sport wekelijks.

1 op de 12 minderjarigen groeit op in armoede

In de hogere leeftijdscategorie tussen de 13 en 17 jaar is ook een verschil te zien dat samenhangt met het sociaaleconomische milieu waarin de kinderen opgroeien. 59 procent van de kinderen uit arme gezinnen sport wekelijks, tegenover 86 procent van de kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen.

Volgens het Mulier-onderzoek, groeit een op de twaalf minderjarigen in Nederland op in armoede. Zij leven in gezinnen waar nauwelijks kan worden voorzien in de basisbehoeften, zoals voedsel, kleding en wonen. Voor een echtpaar met twee kinderen gaat het om minder dan 2.100 euro netto per maand.

Stichtingen en miljoenen euro's

Er wordt van alles gedaan om kinderen aan het sporten te krijgen. Zo worden er stichtingen opgericht en miljoenen euro's tegenaan gegooid. Toch blijkt het volgens het Mulier-onderzoek in de praktijk niet goed van de grond te komen.

Hoe het kan? Een lastige vraag, zegt Pim. "We zijn echt op de goede weg hier in Nijmegen. Maar er zijn zeker ook nog stappen te zetten. Het belangrijkste is om het gesprek aan te gaan en zichtbaar te zijn in de wijk, zodat mensen weten dat ze naar mij als buurtsportcoach toe kunnen stappen."

Ouders actief benaderen

Pim en zijn collega's zijn al een aantal jaar actief in de wijken met hun activiteiten, maar ze gaan vanaf nu ouders zelf actiever benaderen.

"Als kinderen zich aanmelden voor onze gratis activiteiten moeten ze ook aangeven of ze al ergens sporten. Op die manier hopen we beter zicht te krijgen op welke kinderen wel of niet sporten. Als dit niet het geval is, kunnen wij met de ouders het gesprek aangaan. We proberen samen te kijken wat de mogelijkheden zijn om te gaan sporten bij een sportclub en eventuele drempels kunnen we wegnemen."