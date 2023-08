Na een roerig voetbalseizoen met veel geweld rijst de vraag hoe te zorgen dat het dit jaar beter gaat. Vanavond de eerste testcase in de Rotterdamse Kuip. Paul van Dorst, van lhbti+-fanclub de Roze Kameraden, is sceptisch over de KNVB-plannen.

Vanavond begint het nieuwe voetbalseizoen met de wedstrijd om de Johan Cruijff schaal. In de Rotterdamse kuip treffen Feyenoord en PSV elkaar. Het vorige voetbalseizoen werd ontsierd door supportersgeweld en andere misdragingen weet ook voorzitter van LHBTI+-fanclub de Roze Kameraden Paul van Dorst.

Harder optreden

In aanloop naar het nieuwe seizoen maakt de KNVB bekend harder op te gaan treden wanneer het mis gaat bij wedstrijden. In een roadmap die ze presenteren is te lezen dat wanneer iemand drie keer een stadionverbod krijgt, je nooit meer een stadion in mag en zo'n verbod krijg je nu ook als je gezichtsbedekkende kleding draagt.

Ook komt er een digitale meldingsplicht voor relschoppers met zo'n verbod en wordt er ingezet op camera-identificatie.

'Het staat mooi op papier'

Voorzitter van lhbti+-fanclub van Feyenoord, de Roze Kameraden, Paul van Dorst is blij dat de KNVB met de plannen komt om het voetbal weer leuker maken. "Heel nieuw zijn ze niet, het is een navolging op de plannen die ze al hadden", zegt hij.

Toch is hij ook sceptisch over de uitvoering van de plannen. "Het staat mooi op papier", zegt de Feyenoordsupporter.

Spreekkoren

Als voorbeeld noemt de Rotterdammer het uitblijven van het ingrijpen bij spreekkoren vorig jaar. Toen was opgeschreven dat wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een homofoob of racistisch spreekkoor, er in eerste instantie door een stadionspeaker wordt omgeroepen te stoppen. Als er dan niks gebeurt, nog eens.

Als er dan niks gebeurt, gaan ze over tot het stilleggen van de wedstrijd. "Ik heb dat vorig jaar eigenlijk helemaal niet gezien bij spreekkoren, dat maakt mij wel een beetje sceptisch", zegt Van Dorst.

"Wel ingrijpen als de individu wordt aangevallen, maar niet bij groepsbelediging"

Wat van Dorst niet begrijpt is dat er in de nieuwe plannen over het optreden bij homofobe spreekkoren onderscheid gemaakt wordt tussen individuen en groepen. "Dus wanneer er een spreekkoor is richting een scheidsrechter of speler, dan grijpen ze in, maar niet als het gaat op groepsbelediging. En waarom is er überhaupt onderscheid gemaakt tussen homofobe spreekkoren en discriminerende spreekkoren?", zegt hij met onbegrip.

"Desondanks vind ik het wel mooi om te zien hoe daadkrachtig ze zijn geweest als het gaat om het gooien met voorwerpen naar het veld. Waarbij ze echt een streep hebben getrokken: tot hier en niet verder. Laten we dat ook doen bij spreekkoren zodat iedereen zich welkom kan voelen in het stadion zonder gediscrimineerd te worden."

Groep van relschoppers niet groter, wel luider

"Het is minder dan 10 procent van de stadionbezoekers die echt rottigheid uithaalt. Hun stem is vooral luider geworden omdat die grens heel lang niet is aangegeven. Dus het is noodzakelijk dat we zeggen: 'Dit is de grens en hier niet verder'."

Van Dorst hoopt dat gedrag dat sommige supporters vertonen dit seizoen echt afgekeurd gaat worden. "Alleen mensen durven daar niet heel erg hard stelling in te nemen omdat ze bang zijn voor reactie", zegt hij.

Duidelijke grens

Van Dorst snapt die angst van mensen wel. Zelf is hij afgelopen twee seizoenen om die reden minder naar het stadion geweest. "Maar dit seizoen gaan we er gewoon weer vol voor", zegt hij hoopvol.

"We hoeven niet te doen alsof we naar de bioscoop gaan, fanatisme hoort er nog steeds bij. Een emotie hoort erbij. Alleen is er een hele duidelijke grens tussen je club aanmoedigen op een positieve manier en daar misschien wat extra emotie in gooien, of mensen intimideren en bedreigen of voorwerpen naar hun hoofd gooien."

Stewards

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB laat aan De Telegraaf weten bezig te zijn met een volgsysteem voor razendsnelle identificatie van raddraaiers. Van Dorst denkt dat camera's zeker gaan helpen, maar vindt ook dat ze de stewards in het stadion beter moeten gaan opleiden. "Want om eerlijk te zijn, er staan nu jongens en meisjes van begin 20. Ga er maar aan staan als je zo'n groep moet gaan aanspreken."

"Wat ik heel graag zou willen zien is dat er dus een aparte stewardsgroep is die kan ingaan op meldingen. Een man of vijftien die mensen aanspreken en eventueel een corrigerende handeling gaat toepassen."