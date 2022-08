‘Homo’ als scheldwoord, spreekkoren in stadions en zelfs bedreigingen aan het adres van de Roze Kameraden: in veel sporten is homoseksualiteit nog altijd taboe. LHBTIQ+’ers zouden daarom graag zien dat er meer bekende sporters ‘uit de kast’ komen.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder zo'n 3500 LHBTIQ+'ers. Daarvan zegt ruim driekwart (77 procent) dat het voor henzelf belangrijk is dat bekende sporters open zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Wel in Engeland, Australië en de VS

In Nederland is in het professionele mannenvoetbal nog nooit een actieve speler uit de kast gekomen - in tegenstelling tot het vrouwenvoetbal, waar het de normaalste zaak van de wereld is. Zijn dan alle mannelijke profvoetballers hetero? Nee, blijkt uit meerdere onderzoeken. Ze zijn er wel, ze willen het alleen niet vertellen.

In andere landen zijn er wel mondjesmaat mannelijke topsporters die open zijn over hun geaardheid. Recent kwamen in Engeland en Australië voor het eerst voetballers uit de kast en ook in de Amerikaanse NFL, de American Football-competitie, is sinds kort een speler openlijk homoseksueel.

'Roofdier in de kleedkamer'

Veel van de deelnemers vinden die openheid belangrijk omdat ze zelf negatieve ervaringen hebben gehad in de sportwereld vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. "Ik hoorde wel bij het team, maar mocht niet mee de kleedkamer in", vertelt een van hen. "Als je je als homo omkleedt in een mannenkleedkamer word je ineens als roofdier gezien, dat slaat natuurlijk nergens op."

Een andere deelnemer maakte iets soortgelijks mee. "Maar hoe begin je dat gesprek, hoe kom je van dat stigma af? We moeten erover praten, en als sporters naar buiten komen over hun seksualiteit en/of genderidentiteit, is dat gesprek makkelijker te voeren."

Rolmodellen

Bovendien is een rolmodel altijd fijn om te hebben, binnen de sport en daarbuiten, zeggen veel mensen. "Sporters zien we toch vaak als een soort supermensen, het zijn echt rolmodellen waar je je aan wil spiegelen", legt iemand uit. "Als iedereen ziet dat die supermensen ook gay kunnen zijn, wordt het hopelijk breder geaccepteerd."

En bovendien: "Ze hoeven niet alleen een rolmodel te zijn voor anderen, het lijkt me voor de sporters zelf ook gewoon fijn om zichzelf te kunnen en mogen zijn in hun beroep."

Homo's in Qatar

Maar jezelf zijn als LHBTIQ'er, dat wordt in de voetbalwereld moeilijk gemaakt door de bonden, zegt iemand. "Leuk dat je in je eigen land uit de kast mag komen, maar dan valt er automatisch een deel van de wereld af waar jij niet meer kunt voetballen."

De Australische Josh Cavallo, die vorig jaar uit de kast kwam, maakte zich precies daarom zorgen over het aankomende WK in Qatar, waar homoseksualiteit strafbaar is. De topman van het WK heeft gezegd dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken, zolang hij zich aan de wetten van het land houdt. Oftewel: geen homoseksuele uitingen, want daar staat drie jaar gevangenisstraf op.

Homofobe spreekkoren

Ook zijn er deelnemers die hopen dat een openlijk homoseksuele voetballer iets kan doen aan de homofobe spreekkoren die nog altijd regelmatig in stadions te horen zijn. Maar dat is ijdele hoop, vindt een deelnemer. "Medespelers en gedoe in de kleedkamer zijn je minste probleem. Je grootste vijand, dat is een deel van de supporters."

"Als honderden mensen zingen dat je een flikker bent, moet je sterk in je schoenen staan. Bonden moeten eerst zorgen dat er überhaupt een veilig klimaat is voor LHBTIQ+'ers."