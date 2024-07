Rotterdammers enthousiast over Carola Schouten als nieuwe burgemeester: 'Ik vind dat ze verrassend goed begint'

Oud-vicepremier Carola Schouten is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam. De politicus lijkt als oud-minister voor armoedebestrijding op haar plek. Maar wat vinden Rotterdammers van Schouten? "Ik denk dat ze het hartstikke goed gaat doen."

Schouten woont al sinds haar 18de in Rotterdam en studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Ze werd gezien als financieel specialist van de ChristenUnie-fractie en onderhandelde namens de partij voor de kabinetten Rutte III en Rutte IV. Ze werd beide keren vicepremier en minister, de eerste keer als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het laatste kabinet was ze minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Armoedebestrijding

Haar cv is er een die Rotterdammers overwegend positief over Schouten maakt. Elly Seymor is zo'n enthousiaste Rotterdammer. Als eigenaar van een voedsel- en goederenbank is ze heel erg blij met Schouten vanwege haar achtergrond als minister voor Armoedebeleid. "Mevrouw Schouten stond dicht bij het vuur. Zij heeft hier veel mee te maken gehad."

Zelf weet Seymor goed hoe het is om van weinig geld te leven, ze zat namelijk jaren lang in de bijstand. "Zevenkamp staat te boek als een van de armste wijken in Rotterdam", vertelt ze over haar wijk. "Het zijn hele lieve mensen, maar het gaat echt om mensen die moeite hebben om rond te komen."

'Hele hoop werk voor de boeg'

Ook Rotterdamse stadsgids Eveline van Wanrooij is positief over Schouten. Ze hoopt dat de nieuwe burgemeester Rotterdam beter op de kaart zal zetten, maar weet nu al dat het niet makkelijk zal worden. "Het blijft natuurlijk wel een gevaarlijke stad met de haven en de drugsinvoer", merkt Van Wanrooij op.

De havenstad voert al jaren een strijd met de drugscriminaliteit. Maar Schoutens ervaring als minister van Armoede geeft haar wel een voorsprong, denkt Van Wanrooij. "Ik woon zelf ook in een van de armste wijken van Nederland. En ik zie dat we echt nog een hele hoop werk voor de boeg hebben."

Armoede, overlast en femicide

"We zijn een stad vol hedendaagse problemen", gaat ze verder. "De armoede, de drugsoverlast. Toch ook de verwarde mensen." Maar ook femicide blijft een hardnekkig probleem. "Er worden hier nog steeds veel te veel vrouwen vermoord. Dat is iets dat moet zo snel mogelijk stoppen", zegt Van Wanrooij.

Verder vindt ze ook dat het 'bijzondere verhaal' van Rotterdam beter vertelt moet worden. "We hebben geen VVV meer en momenteel ook geen Museum Rotterdam. Dus het verhaal van Rotterdam is niet zo goed verteld. Ik denk dat we een voorbeeld voor de hele wereld zijn. We hebben het zo mooi opgebouwd, dat moet je toch willen presenteren."

Positieve reacties

Maar ondanks de zorgen over de stad, zien en horen zowel Seymor als Van Wanrooij nu al positieve reacties over Schouten van hun stadsgenoten. "Ik vind dat ze verrassend goed begint. Dat zie ik ook op sociale media", merkt Van Wanrooij op.

Dit in tegenstelling tot haar voorganger, Ahmed Aboutaleb. "Die begon op 'min 10' en dat is helemaal goed gekomen. Hij is beste burgemeester van de wereld momenteel, 84 procent van de Rotterdammers is het daarmee eens", vertelt Van Wanrooij. "Maar ik denk eigenlijk dat Carola het ook hartstikke goed gaat doen terwijl ze niet op 'min 10' begint."

Juiste persoon voor Rotterdam

Tenslotte hoopt Seymor ook dat Schouten Rotterdammers kan stimuleren om menselijker met elkaar om te gaan."Rotterdam heeft daar behoefte aan, ik denk dat je daardoor heel veel problemen kan oplossen. Als je mensen alleen maar in een bepaalde richting duwt, dan kunnen ze daar gewoon niet meer uitkomen."

Dit beaamt Van Wanrooij, waarbij ze een quote van Erasmus uit 1511 aanhaalt. "Hij zei: 'blijf altijd in contact met mensen van een andere religie, cultuur of afkomst. Maar gebruik daarbij altijd humor. En, maak jezelf niet belangrijker dan je bent'. Ik denk dat dat haar wel ligt."