Aan de Rotterdamse Schammenkamp was in januari een enorme explosie, die een krater sloeg in een woonblok. Afgelopen weekend was het raak in de Haagse Tarwekamp. De explosie brengt nare herinneringen naar boven bij de Rotterdammers.

In Rotterdam vielen als gevolg van de explosie drie doden. De oorzaak van de knal kwam uit een garagebox, waar vermoedelijk een drugslab werd gerund. De explosie van afgelopen zaterdag in Den Haag maakte veel los. Veel bewoners aan de Schammenkamp hebben bijna een jaar later nog steeds veel last van de gevolgen: "Leven is in één klap veranderd."

Niet veilig in eigen huis

Flatbewoners Marco en Jennifer Klootwijk weten precies waar de Haagse bewoners nu doorheen gaan. "Het was een inferno", blikt Marco terug op de brand die uitbrak als gevolg van de explosie. "Binnen 2 seconden stond het bovenste gedeelte van de huizen in lichterlaaie. Je schrikt je rot. 20 seconden daarvoor liep ik nog over de galerij. Pas later sta je erbij stil dat het heel anders af had kunnen lopen. Dan had ik hier misschien niet meer gestaan."

Ook Jennifer kreeg gelijk de klap mee van de explosie. "De ruiten waren ingeslagen. Ik ben nog steeds als de dood in mijn eigen huis en voel me helemaal niet veilig", vertelt ze.

Impact is groot

Nu zich in Den Haag afgelopen weekend een soortgelijk scenario afspeelde, leven de Rotterdammers erg met de slachtoffers mee. "Als je het nu in Den Haag ziet, komt het gelijk weer naar boven. Ik kreeg het ijskoud", vertelt Marco. Ook Jennifer schrok ontzettend, toen ze over de explosie las. "Het is gewoon vreselijk voor die mensen. We weten precies waar ze nu doorheen gaan. De 8-jarige jongen die alleen achterblijft, dat wens je niemand toe."

Na de ramp kregen bewoners in Rotterdam hulp vanuit Slachtofferhulp. Maar ook nu is Jennifer hard op zoek om hulp te vinden. "Het gaat zo echt niet, want ik stort vandaag of morgen echt in. Zoveel impact heeft het gehad."

'Iedere dag nog om huilen'

Zowel Marco als Jennifer zeggen dat het daarom belangrijk is om hulp te zoeken. "Ook al denk je, ik heb het niet nodig, zoek echt hulp. Het komt misschien niet nu, maar het komt altijd later. Later krijg je de klap van wat je hebt meegemaakt", vertelt Marco.

Ook voor Jennifer is de impact van de ramp groot: "Ik huil er nog elke dag om. Ons leven is veranderd, sindsdien is het een hel." Lange tijd heeft ze niet thuis durven slapen en de zoon van Marco en Jennifer volgt therapie om het te verwerken. "Alles is in één klap veranderd."

'Vraag om hulp'

Bijna een jaar later wordt er nog volop gebouwd aan de Schammenkamp in de Rotterdamse wijk Zuidwijk om de schade te herstellen. Beide bewoners willen het liefste weg uit de woning, maar daar is geen geld voor. "Er waren praatjes dat mensen andere woningen zouden krijgen. We voelen ons daarom een beetje in de steek gelaten", zegt Marco.

Ook voor bewoner Arie Plaizier is de impact groot. "Dan was het weer een handgranaat, dan stonden er weer auto's in de fik. Het blijft maar aan de gang", vertelt hij. "Ik zag mensen in brand staan. Dan schrik je wel." Hij hoopt daarom dat de Haagse bewoners hulp zoeken. "Ze moeten echt om hulp vragen, maar dat ook krijgen. Een paar weken geleden heb ik met iemand gebeld. Toen hebben we afgesproken dat het niet meer hoefde, want anders blijf ik daarmee zitten. Het slijt ook wel."