Eind januari vond er een verwoestende explosie plaats in de Rotterdamse Schammenkamp. Hierbij kwamen 3 mensen om het leven. Bewoners en ondernemers zijn nog iedere dag met de ramp bezig. “Er zijn jonge mensen overleden voor niks.”

Het is maandag 29 januari, iets voor 20.30 uur in de avond, als er een oorverdovende knal te horen is aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. De knal komt uit een garagebox, waar vermoedelijk een drugslab werd gerund. Na een oorverdovend lawaai ontstaat er brand en proberen bewoners met gevaar voor eigen leven mensen uit de vuurzee te redden.

Weggeblazen garagebox

3 mannen die in het pand wonen, komen om het leven. 5 woningen er om heen raakten dusdanig beschadigd dat ze totaal onbewoonbaar zijn. Daarnaast moesten tientallen bewoners hun hun huizen uit.

Ook Nurretin en zijn vrouw. Zij wonen vlak naast de weggeblazen garage en runnen al 20 jaar een bakkerij pal achter de garage. Nurretin is nog te emotioneel om te praten over die bewuste avond. Vooral ook omdat zijn vrouw en een medewerker van de bakkerij op een haar ontsnapten aan de dood op die avond.

Gapend gat

Zij en medewerker Seda stonden vlak voor de garage, vlak voor de fatale explosie. Ze besloten nog even terug naar de bakkerij te gaan om een telefoon te halen. Een minuut later vond de explosie plaats.

Seda: "Ik probeer er maar niet te veel over na te denken, maar als je de rampplek ziet, dat gapende gat, dan is dat wel heel confronterend. Maar het leven gaat door."

Flashbacks komen terug

Seda ziet dat het bakkersechtpaar nog dagelijks worstelt met de ramp. Ook omdat ze pal naast de plek wonen waar nu alleen nog maar een gapend gat zichtbaar is van de ontploffing.

"Je zag die avond allemaal brandende mensen, paniek, iedereen moest vluchten. Ik merk als ik met ze over die avond praat, dat er dan allemaal flashbacks terugkomen. Ook natuurlijk omdat ze vlak naast de rampplek wonen. Ze worden er iedere dag weer mee geconfronteerd."

's Nachts alert

Ook bij buurtbewoner Arie zit de schrik en de emotie van die fatale dag nog heel diep. Vooral 's nachts kan de stress van die avond hem naar de keel vliegen en ziet hij de beelden voor zich. "Ik ben altijd alert als ik 's nachts wakker wordt. Het is afwachten totdat het overgaat. Dat zal nog wel een tijd gaan duren."

Maar niet alleen emotioneel is de schade in de getroffen wijk enorm, ook zijn er ondernemers die met grote financiële schade zitten, zoals Paul Heezen.

Enorme schade

De opa van Paul begon 60 jaar geleden een Aziatische toko toen hij terug kwam uit Nederland-Indië. De zaak is inmiddels een begrip in de wijde omtrek. De winkel zelf staat er nog wel, maar de opslag loods is totaal verwoest.

Dus in plaats van een jubileumfeest omdat zijn zaak 60 jaar bestaat, werkt Paul nu 24 uur per dag om zijn bedrijf te redden. "De schade is enorm, ik denk wel zo'n 4 tot 5 ton, waar het op uit gaat komen. De kans dat ik dat niet allemaal terug krijg is is zeer groot. Dat leidt tot slapeloze nachten en extra stress."

Drugslab in garage

Aanstaande maandag is de eerste openbare zitting van de explosie van de garage. Het Openbaar Ministerie verdenkt Jalal O., de eigenaar van de ontplofte garage, dat hij daar een drugslab runde. Tot op heden ontkent O. via zijn advocaat iedere betrokkenheid bij de explosie. Voor bewoners en ondernemers in de wijk is het heel belangrijk dat de onderste steen boven komt.

Bakkermedewerker Seda is boos. "Het is toch belachelijk dat als je een drugslab hebt, dat je dat dan doet in een woonwijk. En ook ondernemer Paul kan er met zijn verstand niet bij. "Hoe haal je het in je hoofd om zo iets te doen?"

'Durf de straat niet in te lopen'

Bewoner Arie hoop dan dat er snel duidelijkheid komt. "Ik zou wel willen weten of ze ook een straf krijgen. Ik zou het echt vreselijk vinden als ze hier mee weg komen."

Ook voor Denise, die een paar honderd meter verder op woont, is het belangrijk dat er helderheid komt over de toedracht van deze ramp. "Er zijn jonge mensen overleden voor niks. Moeders met kinderen zijn hun woning kwijt, het is echt vreselijk. Ondanks dat het 3 maanden geleden is, durf ik die straat van de ramp niet in te lopen."

Confronterend

Denise vindt ook dat er snel iets moet worden gedaan aan het gapende gat wat er nu te zien is op de plek waar de garage is weggeblazen. "Ik vind dat er snel iets moet komen, dat gat moet weg, dat zou minder confronterend zijn."

Ruim een week voor de fatale explosie zijn er nog 2 meldingen binnen gekomen vanwege geuroverlast. Maar uit metingen kwam destijds niets. Toch overheerst er bij Denise een gevoel van frustratie. "Als het om een witte buurt zou gaan, zou er meer geluisterd zijn naar die klachten", denkt ze. "Ze laten je gewoon aan je lot over."