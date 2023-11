ChatGPT is razend populair: vraag maar raak en er komt een antwoord uit rollen. Maar de technologie heeft ook een keerzijde: het zou namelijk veel energie en daarmee water verbruiken. Maar hoe zit dat precies? We leggen het je uit.

"Kunstmatige intelligentie wordt steeds slimmer en de mogelijkheden breiden zich uit", vertelt hoogleraar hoogleraar Natuurlijke Taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam, Jelle Zuidema. De chatbot wint de laatste tijd flink aan terrein. "Iedereen weet het inmiddels te vinden: van studenten tot rechters en advocaten."

10 tot 50 vragen: een halve liter

Maar hoewel de technologie steeds meer kan, is het energieverbruik dus een belangrijk aandachtspunt voor onderzoekers. Amerikaanse universiteiten in Colorado en Texas deden onderzoek naar het energieverbruik van kunstmatige intelligentie. Onder de noemer 'Making AI Less Thirsty', onderzochten ze hoeveel water je verbruikt met een zoekopdracht. U

it de resultaten blijkt dat een sessie van 10 tot 50 vragen aan ChatGPT goed is voor een waterverbruik van een halve liter.

Water voor koeling

Hoe kan een simpele zoekopdracht via ChatGPT zorgen voor waterverbruik? Dat heeft een drietal oorzaken, legt docent Duurzame Digitalisering aan de Radboud Universiteit, Bernard van Gastel uit.

"ChatGPT draait op servers in datacentra. Die servers hebben koeling nodig en daarvoor is water nodig. Dat water wordt opgepompt en kan je vervolgens niet meer voor iets anders gebruiken."

Bekijk ook Kan kunstmatige intelligentie helemaal alleen de cyberveiligheid bewaken? Volgens deze expert blijft een mens toch nodig

Elektriciteit en chips

"Ook de elektriciteit die ChatGPT verbruikt moet met water worden opgewekt. Ten derde heb je voor de productie van de chips van kunstmatige intelligentie ook water nodig."

Onbewust verbruik je energie - en dus water - met een simpele zoekopdracht.

Ict doet besparingen teniet

De toenemende populariteit van de chatbot en het hoge energieverbruik, is een belangrijk aandachtspunt, zeggen de experts.

"Ondanks alle besparende maatregelen, blijft ons verbruik de afgelopen 10 jaar constant in Nederland", zegt Van Gastel. "Dat komt vooral door de grote toename van ict. Iedere besparing verdampt in feite doordat ons verbruik toeneemt."

Bekijk ook Van vage schets naar bijna echte foto: Gilles gebruikt AI om compositietekeningen om te toveren tot realistisch beeld

Wel wat veranderd

Toch is er wel wat veranderd. "Toen ChatGPT net op de markt kwam was het verbruik enorm. De modellen waren gigantisch", legt Zuidema uit. Inmiddels zijn ze een stuk kleiner en zuiniger.

Op meerdere plekken in Nederland wordt hard gewerkt aan innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en energiezuinigheid. Zo werken de systemen van nu met een universeel taalmodel. Dat bespaart energie en indirect dus water.