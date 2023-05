Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel en er gaan stemmen op om de bekendste toepassing ervan, ChatGPT, te verbieden in de hele EU. Veel mensen vinden dat een goed idee. “Laten we het aan banden leggen voordat het echt uit de hand loopt.”

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Twee derde (64 procent) maakt zich zorgen over de opkomst van kunstmatige intelligentie.

Pauze in ontwikkeling

Vorige maand deden honderden experts een oproep om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie tijdelijk stil te leggen. Zij vonden dat nodig om autoriteiten de tijd te geven om regels op te stellen voor de ontwikkeling en het gebruik ervan. Twee op de drie deelnemers (64 procent) staan daar achter. "De ontwikkeling gaat veel te snel, je loopt achter de feiten aan. Kijk naar ChatGPT: dat kwam ineens uit te lucht vallen", zegt een van hen.

ChatGPT is een chatprogramma op basis van kunstmatige intelligentie dat 'menselijke' gesprekken kan voeren, maar ook artikelen kan schrijven en zoekopdrachten kan uitvoeren. De omstreden chatbot van Snapchat werkt ook op basis van ChatGPT.

Verbod op ChatGPT

Frankrijk, Duitsland en Ierland overwegen een verbod op ChatGPT: sommige mensen vinden dat de tool in de hele Europese Unie (EU) verboden moet worden. In Nederland is de grootste groep (49 procent) voor zo'n verbod. Zij zijn bang dat AI 'vroeg of laat gaat ontsporen'.

Een derde (32 procent) ziet een verbod niet zitten, vooral omdat ze denken dat het geen zin heeft. "De ontwikkelingen gaan toch gewoon door, illegaal of buiten de EU. Bovendien, als je iets verbiedt, heb je er helemaal geen controle meer op. Dat lijkt me ook onverstandig", zegt een tegenstander.

'Beangstigend'

Vier op de tien deelnemers denken dat ze de gevaren van kunstmatige intelligentie goed kunnen inschatten, een even grote groep denkt van niet. De meerderheid (60 procent) denkt dat ze het zelf niet kunnen herkennen als een tekst, foto of video is gemaakt met kunstmatige intelligentie.

"Tegenwoordig kan denk ik alles met AI gemaakt of gemanipuleerd worden", zegt een deelnemer. "Ik vind het heel beangstigend dat mijn computer straks veel meer kan en weet dan ik."

Stellingen over kunstmatige intelligentie

Wat weet je van AI?

Tot nu toe is gebleken dat informatie uit AI-toepassingen lang niet altijd klopt. Zo gebruikt ChatGPT bijvoorbeeld bronnen die minstens een paar maanden oud zijn: recente informatie kent het programma niet. Het verzint zelfs dingen als het ergens niet genoeg van af 'weet'. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek (46 procent) was daar niet van op de hoogte.

Ook zijn AI-toepassingen vaak vaag over de bronnen die ze gebruiken en mede daardoor is de informatie die ze geven lang niet altijd neutraal. Dat wisten meer deelnemers: 47 procent. "Zolang je niet weet waar de informatie vandaan komt, kan je er ook niet vanuit gaan dat het neutraal is, dus ik neem alles wat ChatGPT zegt met een korreltje zout", zegt een deelnemer. Een op de vijf deelnemers dacht dat de informatie uit AI-tools wél neutraal is.