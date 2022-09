Je huis verkopen in de veronderstelling dat je een nieuwe kan bouwen op een aangekocht stuk grond, maar dan gooit stikstof roet in het eten: nieuwbouw mag voorlopig niet. Het overkwam Maarten en Ruby, die zich 'blauw betalen' voor hun tijdelijke huurhuis.

En het stel is niet de enige. Ook Alrik Gaasterland en zijn jonge gezin verkochten hun woning met het idee een nieuwe te bouwen bij een nieuwbouwproject in Heiloo. Maar nu wachten ze al bijna twee jaar in onzekerheid op een bouwvergunning. "We hadden het opgroeien van de kinderen heel anders voor ogen. Dit is niet leuk."

Tussenoplossing

Alrik wijst naar de bouwgrond waar zijn droomhuis moet komen. "Om met het gezin te wonen en te genieten van de omgeving. Maar uiteindelijk mag je niet bouwen en dan krijg je daar bovenop nog de belasting over de bouwgrond. De menselijkheid is ver te zoeken."

Enkele jaren geleden verkochten hij en zijn gezin hun huis in Amsterdam. "Je maakt plannen en je vindt een tussenoplossing: een huurwoning. Dat is prima voor even, maar we zijn nu ruim twee jaar verder, terwijl het huis er al had kunnen staan. Het loopt heel anders dan gepland. Dit is niet de reden waarom we zijn verhuisd."

Bekijk ook Waarom is stikstof eigenlijk een probleem? En andere veelgestelde vragen over de stikstofcrisis beantwoord

Moedeloos

Het huurhuis is ruim, maar houdt niet over qua isolatie. In de herfst en winter kan het er flink koud worden. En dan loopt het huurcontract ook nog eens bijna af. "Ik ga er vanuit dat we mogen blijven, maar misschien moeten we eruit."

"We moeten ermee dealen, maar je wordt er moedeloos van", zegt Alrik over de hele situatie, die volgens hem 'voorlopig nog niet klaar is'. "Een keer zal dit onze plek worden. Ik hoop zo snel mogelijk. Maar ik heb er totaal geen invloed op."

Bron: EenVandaag Alrik Gaasterland en zijn gezin

Streep door nieuwbouwproject

Zo'n 2 jaar geleden gaf de provincie Noord-Holland de vergunning af voor nieuwbouwproject Zandzoom in Heiloo, waar zo'n 1.500 woningen moeten verrijzen. In april zette de rechter echter een streep door de vergunning. De stikstof die het bouwproject veroorzaakt mag helemaal niet worden verrekend met de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur.

Nu is het wachten op een nieuw bestemmingsplan. Voor Maarten Smit voelt het alsof hij wordt 'tegengewerkt'. "Je staat stil en kunt geen grote plannen maken. Soms krijg je weer een sprankje hoop of volgt weer een nieuwe uitspraak. Dus het huis opknappen of andere grote dingen aanpakken doe je dan toch maar niet."

Gestegen kosten

Hij en zijn vrouw Ruby hebben nog altijd hun droomhuis niet kunnen bouwen. Maar aan het verkopen van de bouwgrond denkt het stel absoluut niet. "Dit is een ontzettend mooie plek. Hier wonen we heel graag", zegt Ruby.

Het droomhuis bouwen wat ze voor ogen hadden, dat zit er waarschijnlijk niet meer in. "We zeiden nog als grapje: door de gestegen kosten doen we wel een jaar zonder keuken. Maar dat is inmiddels geen grapje meer. Het komt wel heel erg dicht bij de realiteit."

Stikstof 'was nog geen issue'

Maarten zit met zijn vrouw Ruby nu al bijna twee jaar in een tijdelijke huurwoning. Toen ze de bouwgrond enkele jaren geleden kochten, leek er nog niks aan de hand. "Stikstof was toen geen issue. Het was bij experts wel bekend, maar in het bouwpraatje kwam het niet naar voren", zegt Maarten.

En toen kwam daar de teleurstelling: het stel mocht niet bouwen. In het begin voelden ze zich teneergeslagen dat ze de woningen, die ze overigens klimaatneutraal willen maken, niet konden bouwen. "Uiteindelijk schuif je het van je af. Maar het geeft nog steeds een rotgevoel als mensen om je heen de vraag stellen hoe het met je huis is en je de situatie moet uitleggen."

Frustratie

Maarten windt zich niet alleen op over zijn eigen situatie. "In heel Heiloo gaat het om meer dan duizend huizen. Dat zijn allemaal mensen die op woningen wachten die niet gebouwd worden. De doorstroming valt stil. Dat is een groot probleem", zegt hij.

Extra wrang voelt het dat even verderop wél een aantal gebouwde huizen staat. "De bewoners hebben eerder een vergunning aangevraagd, wij waren net een paar weken later", legt Maarten uit. En dat frustreert, zegt Alrik. "Het voelt willekeurig. Want blijkbaar kan het dus wel."

Bekijk ook video 5 termen die je moet kennen om de stikstofcrisis te volgen

Geen tempo

"Je hoort veel over de boeren, maar dit is ook een van de problemen", zegt Alrik, die vindt dat er weinig aandacht voor dit gevolg van de stikstofproblematiek is. "Het ligt gewoon stil. We kunnen niet bouwen door stikstof en er zit maar geen tempo in."

Net als Maarten en Ruby ziet het plaatje er ook bij Alrik financieel heel anders uit dan toen hij de bouwgrond aankocht. "De plek is nog steeds schitterend, maar de hypotheekrente en de bouwkosten zijn gestegen."

Snelle afloop?

"Het stikstofprobleem is er, dat snap ik. En het zal vast ooit opgelost worden." Maar veel vertrouwen in een snelle afloop heeft hij niet.

"Ik denk niet dat er binnen een paar jaar een duidelijk plan ligt. Wat betekent dat voor onze toekomst? Het baart me zorgen."