Ruby en Maarten zijn al zo'n 3 jaar bezig met het bouwen van hun huis in Heiloo. De tekeningen liggen klaar, maar ze komen niet verder. Door stikstof krijgt het stel namelijk geen bouwvergunning. "Een goed voorbeeld van wanbeleid rond dit dossier."

Afgelopen zomer vertelden Ruby en Maarten al dat de bouw van hun huis maar niet kon starten. En het schiet nog altijd niet op. Integendeel, deze maand kregen ze opnieuw een domper te verwerken.

Opnieuw uitgesteld

Begin deze maand kreeg het stel een brief van de projectleider waarin werd aangekondigd dat de bouwplannen opnieuw zijn uitgesteld. Dat komt doordat de gemeente Heiloo op nieuwe rekenmodellen wacht om stikstofuitstoot uit te rekenen.

Voor een 'robuust' bestemmingsplan is het volgens de Noord-Hollandse gemeente noodzakelijk om op deze nieuwe rekenmethode van het Rijk te wachten, voordat nieuwe bouwvergunningen worden afgegeven. Het is de zoveelste tegenslag voor Maarten en Ruby.

Steeds een sprankje hoop

"In eerste instantie zou het bestemmingsplan voor het einde van 2021 in orde zijn. Dat werd een paar keer uitgesteld, omdat de stikstofuitstoot niet goed was afgedekt. Uiteindelijk kregen we te horen dat het bestemmingsplan gereed zou zijn voor einde van 2022", vertelt Maarten.

Maar uit de brief die ze deze maand ontvingen werd duidelijk dat ook die deadline niet realistisch is. Telkens is er een sprankje hoop op een vergunning, maar volgt teleurstelling. "Onduidelijke regels en steeds nieuwe richtlijnen maken het haast onmogelijk om te bouwen."

Ingewikkelde regels

De regels zijn zo ingewikkeld dat Maarten en Ruby ze zelf ook niet begrijpen. "Het is te complex. De hele maatschappij heeft hier last van. Bouwprojecten gaan niet door vanwege onduidelijke regels die elke keer veranderen. Steeds wordt een bouwproject uitgesteld vanwege het kleinste puntje. Het wordt tijd dat daar een einde aankomt."

Hij merkt dat ook ambtenaren bij de gemeente last hebben van de veranderingen in de al complexe regelgeving. "Daarom worden er steeds nieuwe externe partijen ingehuurd. Uiteindelijk schiet het niet op. Er is geen integrale aanpak wat alleen maar tot meer vertraging leidt."

Weer op pauze

Het stel moet de plannen nu dus weer op pauze zetten. Maarten: "Je was bezig aan iets positiefs, maar je leven staat stil. Ik weet van anderen dat zij inmiddels hebben afgezien van hun plannen. Die zijn op zoek gegaan naar een ander huis omdat het te lang duurde. Het uitzicht ontbreekt."

Waar Ruby en Maarten volgens de oorspronkelijke plannen afgelopen zomer het huis in wilden, ligt nog altijd een kaal stuk grond. Ze gaven al 20.000 euro uit aan een ontwerp voor het huis dat ze naar eigen smaak willen bouwen. Maar of de oorspronkelijke plannen door kunnen gaan, is nog maar de vraag.

'We betalen ons blauw'

De bouwkosten en hypotheekrente lopen de laatste tijd namelijk flink op. De nog te bouwen woning wordt alsmaar duurder. Hun energieneutrale huis wilden Maarten en Ruby van hout maken, maar de houtprijzen zijn meer dan verdubbeld.

Ondertussen wonen ze in een tochtig huurhuis in afwachting op meer duidelijkheid. "We betalen ons blauw aan energiekosten." En het stel is niet de enige met problemen. Alleen al bij het nieuwbouwproject in Heiloo gaat het om zo'n 1.300 nog te bouwen woningen. "Allemaal gezinnen die geen nieuw huis kunnen betrekken. En er komen geen huizen bij om de crisis te verlichten."

Bron: Eigen foto Een impressie van de woning van Maarten en Ruby

Pappen en nathouden

Het is een onderbelicht probleem in het stikstofdossier, vindt Maarten. De problematiek rond boeren overschaduwt de situatie op de woningmarkt, zegt hij. "Je hoort veel over boeren, maar die eisen alle aandacht op. Het is natuurlijk erg ingrijpend wat ze overkomt, maar problemen zoals de onze verdwijnen naar de achtergrond."

Dat er iets aan de stikstofuitstoot gedaan moeten worden, ziet hij van dichtbij in de natuur. Hij wijt de problemen die ontstaan vooral aan zwalkend politiek beleid. "Den Haag is te lang bezig geweest met pappen en nathouden. Zet die stip op de horizon en verplicht bedrijven zich te houden aan de stikstofdoelen. Heel zuur, maar anders kun je de boodschap niet brengen."

'Geen urgentie bij gemeente'

Ook de gemeente Heiloo valt genoeg te verwijten, vindt Maarten. "Bij ambtenaren leeft de urgentie van het bouwen niet. Ze kijken niet wat wél mogelijk is om toch in ieder geval een deel van de woningbouw te realiseren. Dan maar een kleiner plan dat wel in de stikstofruimte past. Dan wordt er in ieder geval iets gebouwd."

Hij weet dat bouwen op kleinere schaal mogelijk is. "Kijk maar naar het dorp hiernaast. In Limmen knippen ze de plannen op en bouwen ze een wijk in kleinere delen. Zo blijven ze daar binnen de stikstofruimte. Waarom kiest Heiloo niet voor deze strategie?" vraagt hij zich hardop af.

Het is een vraag die hij zeker gaat stellen nu er binnenkort een gesprek gepland staat met de verantwoordelijke wethouder en de projectleider van het bouwproject. "Maar als er niks verandert, komt het moment dat we verder moeten kijken steeds dichterbij", zucht Maarten tot slot. De gemeente Heiloo was niet bereikbaar voor commentaar.