Acht boerengezinnen hebben een brandbrief gestuurd over de komst van een militaire kazerne in de buurt van Zeewolde. De boeren moeten dan gedwongen weg. Absurd, zeggen de boeren.

In totaal zou er op de militaire kazerne plek zijn voor 7.000 militairen. Het is nog niet zeker dat de kazerne er komt, daar wordt over een half jaar een besluit over genomen. Maar boeren die mogelijk gedwongen plaats moeten maken voor de kazerne, wachten niet af.

Pas net op de hoogte

"Ik dacht eerst dat het een grap was. Maar ik kreeg al heel snel door dat het serieus was", zegt Carolien den Brok. Het melkveebedrijf van haar en haar man Joep moet wijken als de kazerne er komt.

Lang zijn ze nog niet op de hoogte van het plan. Vorige maand kwam er iemand van het ministerie van Defensie en iemand van de gemeente aan de deur, vertelt het stel. "Ze vroegen of wij tijd hadden voor een gesprek omdat ze zich aan het oriënteren waren, om hier een superkazerne te bouwen."

'Voorkeurslocatie'

"Dit is een voorkeurslocatie, hoorden wij", zegt Carolien. "Over een half jaar nemen ze een besluit: of het kruisje op de kaart wordt uitgegumd, of onze boerderij wordt uitgegumd."

Het bedrijf van Den Brok telt 130 koeien. Uit de mest van de koeien wordt duurzame groene stroom gewonnen voor 1800 huishoudens, vertelt Joep. In totaal heeft hij 50 hectare land en is er overal waar je kijkt groen.

Van groen naar grijs

De kazerne zal komen op 500 hectare. Het stel vreest voor grote grijze gebouwen. "Er komen hier ruim 8.000 mensen te werken. Het gaat om ondersteunende diensten voor defensie en om opleidingsplaatsen met overnachtingsmogelijkheden. Dus het zullen vooral veel kantoren zijn", zegt Carolien.

"Maar ook zwembaden en schietbanen zullen er komen", vult Joep aan. "We zeiden nog: 'je zit hier onder het zeeniveau, dus kan dat wel?'. En toen zeiden ze: 'Dan maken we hier een heuvel'." Het gemak waarmee over de komst wordt gesproken, steekt Joep.

Stikstof

Niet iedereen in Zeewolde is negatief over de mogelijke komst. In het centrum van het dorp zeggen mensen bijvoorbeeld dat het ook banen kan opleveren en dat het goed zal zijn voor de economie. Maar mensen moeten verder kijken, zegt Carolien. "Je rijdt dan nooit meer de polder zo mooi binnen als nu."

Ook op stikstof-gebied maakt de mogelijk komst van de kazerne veel los bij de melkveehouders. "Stikstof was één van de criteria", vertelt Carolien. Joep vroeg er specifiek naar in het gesprek met de Defensiemedewerker over de komst van de kazerne op de plek van de melkveehouders: "Stikstofruimte van de boeren kunnen ze gebruiken om de kazerne te bouwen."

'Gemeente kan buitenspel gezet worden'

Al vaker kwam Zeewolde in het nieuws door de komst van een datacenter van het moederbedrijf van Facebook, Meta. Afgelopen zomer trok Meta een streep door het plan. Er was enorm veel kritiek op de mogelijke komst van het datacenter door het hoge stroomverbruik dat het zou hebben. Volgens Meta was er ook geen 'goede match met de omgeving', schreef RTL toen.

Maar Joep en Carolien denken niet dat inwoners van de Flevopolder de komst van de megakazerne tegen kunnen houden. "Het gaat hier om een Rijksinpassingsplan en daarmee kan de gemeente overruled worden", zegt Carolien. "Niets doen is geen optie, dan zijn we sowieso verloren. We willen hier geen Amerikaanse toestanden."

Verouderde kazernes

Jean Debie van Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel zegt in een reactie blij te zijn met de plannen voor de superkazerne. Het kan volgens hem niet snel genoeg gaan.

De huidige kazernes zijn zwaar verouderd en een vervanging is broodnodig, laat hij weten.