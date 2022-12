Schaatser Jutta Leerdam wint de ene medaille na de andere. Hoe haar dat lukt? "Ik ben sterker en zwaarder geworden", zei ze gisteren na een gewonnen race op het NK sprint. Maar welke invloed heeft je gewicht op je sportprestatie?

Schaatser Jutta Leerdam gaat dit seizoen als een speer. Ze won al 4 keer op rij goud bij de wereldbekerwedstrijden op de 1.000 meter en verpulverde gisteren op het NK sprint in Thialf haar eigen baanrecord op de 1.000 meter.

'Extra vet als kracht'

Zelf weet Leerdam haar vele successen op de 1.000 meter wel te verklaren. "Ik ben sterker en zwaarder geworden", zei ze na afloop tegen de NOS.

"Normaal gesproken ben ik in de zomer heel erg gefocust op heel licht worden en ik merk nu dat ik niet zo kritisch op mezelf moet zijn." Lachend voegde de schaatser daaraan toe: "Ik gebruik dat extra vet nu als kracht."

Negatieve energiebalans

Hoe zit dat precies? Als je wil afvallen, zoals Leerdam eerder deed, moet je meer calorieën verbranden dan je binnenkrijgt. Je komt dan in een negatieve energiebalans terecht, zegt Willem-Paul Wiertz, topsport-specialist bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Dat heeft wel een keerzijde, zeker als topsporter. "Het zorgt ervoor dat je minder energie hebt tijdens het trainen en minder hard kunt trainen, waardoor je minder sterk en dus minder snel wordt", legt Wiertz uit.

Vet handig bij duursport

Maar vet als extra kracht bij het sporten gebruiken, dat kan volgens hem niet meteen als je van start gaat: "Vet is, net als koolhydraten, een brandstof voor duurinspanning."

"Bij schaatsen is die inspanning juist wat intensiever en korter dan een inspanning waarbij je vet echt goed als brandstof zou kunnen gebruiken", legt hij uit. "Bij kortere afstanden, zoals de 500, 1.000 en 1.500 meter, is het glycogeen in de spieren het belangrijkst."

Meer spieren opbouwen

"Het vet wordt pas interessant bij inspanningen die langer dan 20 minuten duren." Vet omzetten in kracht, daarvoor moet je volgens de topsport-specialist dus langer voor sporten. Toch kan vet op een andere manier ook helpen bij kortere inspanningen.

"Doordat Leerdam niet zo'n energietekort heeft opgebouwd in de afgelopen maanden heeft dat vet er wel voor kunnen zorgen dat ze meer spieren heeft opgebouwd, waardoor ze dus nu sterker is en zoveel wint", denkt hij.

'Mentale aspect is heel belangrijk'

Niet alleen vet is belangrijk voor goede prestaties, benadrukt oud-schaatser Jacques de Koning: "Het mentale aspect is veel belangrijker."

Dat zei Leerdam zelf ook. Zo vertelde ze dat ze dit jaar Kerst met haar familie had gevierd, terwijl ze zich normaal rond die tijd vaak in haar eentje voorbereidde op een belangrijke wedstrijd.

'Vaak beter presteren na ontspanning'

Ook gaf de schaatster aan dat ze liever voor zichzelf is geweest. Het zijn herkenbare woorden voor De Koning. "Juist de momenten dat ik geblesseerd was of het was misgegaan en ik daarom moest ontspannen, ging het vaak beter."

"Als je té graag wil en te veel op het randje zit, dan kun je je afvragen of dat wel goed voor je is", vindt de oud-schaatser. De nieuwe aanpak van Leerdam lijkt haar in ieder geval geen windeieren te leggen: ze gaat momenteel aan kop op het NK sprint.